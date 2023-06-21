Як виглядає квартира на 12-му поверсі скандального "будинку-монстра" на Подолі (фото)

"Телеграф" побував у помешканні, яке продається за 150 тис. доларів, побачене вражає

Попри судову війну довкола скандального будинку на столичному Подолі по вул. Нижній Вал, 27-29 на добудованих поверхах вже активно продають квартири.

Про це йдеться в публікації "Телеграфу", присвяченій багаторічній будівельній історії на Подолі, що спровокувала неабиякий резонанс навколо "будинку-монстра".

Так, на сайті OLX у розділі "Нерухомість", з'явилось оголошення про продаж двокімнатної квартири у ЖК "Поділ Престиж" на 12-му поверсі площею 100 квадратних метрів. Помешкання продається за 150 тисяч доларів (або 5,6 млн грн за поточним ринковим курсом).

У квартирі, яку журналіст "Телеграфу" під виглядом таємного покупця оглянув разом з ріелтором, незавершеними залишаються внутрішні роботи та широкий простір для перепланування. Деякі комунікації у помешкання вже заведені — світло та вода.

Ззовні ЖК доволі презентабельний

Як запевняє представник агенції нерухомості, що супроводжує продаж квартири на проблемному поверсі, "з документами все гаразд, угода укладається стандартна — купівлі-продажу". Власником виступає фізична особа, і "якби це було незаконно, агентства не займалися б такими сумнівними угодами", — додає ріелтор і критикує активістів за галас у ЗМІ довкола цього будинку на Валу.

Вигляд квартири на 12-му поверсі за $150 тис.

Вигляд з квартирного балкону

Такий вигляд мав проєкт ЖК з самого початку

Так зараз виглядає будинок-монстр на Подолі

Нагадаємо, ще у 2012-му компанія "Пателі Лізинг" отримала дозвіл на будівництво восьмиповерхового будинку за вказаною адресою. У початковому проєкті йшлося про будівництво тільки п’яти поверхів з трьома мансардами. Втім, забудовник згодом додав до восьмиповерхівки ще чотири. Спершу передбачалося, що будуватимуть офісний центр із готелем, однак врешті-решт на Нижньому Валу звели ЖК "Поділ Престиж". З 2014 року Київрада веде судову війну проти забудовника, вимагаючи демонтувати надбудову, як самовільну споруду.

Зараз у Північному апеляційному господарському суді розглядається справа по будинку-монстру. На середу, 21 червня, було призначене судове засідання, на якому очікувався розгляд комплексної експертизи щодо будинку. Тобто будівельна війна "з монстром" вийшла на новий етап.

Таким чином, Феміда ще остаточно не поставила крапку в багаторічній епопеї на Подолі. Тож юридичні ризики купівлі житла на верхніх поверхах досі нікуди не зникають.

Зазначимо, напередодні секретар Київради Володимир Бондаренко повідомляв, що експертиза підтвердила наступне:

- будівля не відповідає вимогам нормативних актів щодо будівництва в історичному ареалі Києва, охоронних зонах і зонах регулювання забудови;

- будівля негативно впливає на збереження культурного ансамблю історичної забудови Подолу;

- виконання демонтажу поверхів вище восьмого поверху без завдання непоправної шкоди іншій частині будівлі та навколишнім будівлям можливе.

Більше про скандальну споруду в історичному центрі Києва читайте в публікації "Телеграфу": "Суди тривають, а в "будинку-монстрі" на Подолі вже продають квартири на верхніх поверхах (фото)".

Як повідомлялось раніше, історичний будинок у центрі Києва, відомий як особняк Івана Терещенка, може не встигнути відсвяткувати своє 150-річчя, оскільки його хочуть перебудувати під офісний центр, фактично знищивши пам’ятку архітектури. Фірма-власник будинку пов’язана з Ігорем Палицею, найближчим бізнес-партнером Ігоря Коломойського.