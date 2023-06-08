Новий скандал чи непорозуміння? Забудовник ЖК "Республіка" перекрив киянам дорогу і запевняє, що все законно

У Голосієвому забудовник відгородився парканом, спричинивши незручності для пішоходів. "Телеграф" розбирався в гучній ситуації

У Києві триває бум резонансної воєнної забудови. Через низку сигналів від містян із різних частин мегаполісу "будівництва воєнного часу" в столиці без скандалів не обходяться. Як це було і до повномасштабного вторгнення рф.

Так, жителі Голосіївського району скаржаться, що біля вулиці Теремківської забудовник житлового комплексу "Республіка" перекрив частину пішохідного транзитного маршруту, роблячи його внутрішньою територією за парканом.

Тепер місцевим вкрай незручно ходити від метро до ТРЦ "Республіка" та "Епіцентр". По факту — перекритий фрагмент транзитного шляху є складовою великого коридору від проспекту Глушкова аж до ринку "Столичний" в рамках схеми забудови ЖК.

"Телеграф" розбирався в ситуації та з'ясував, чи є законним таке перекриття, що робити голосіївцям та яку позицію займає забудовник.

У чому саме проблема

Перекритий пішохідний маршрут позначений жовтим кольором і визначений у містобудівній документації в межах "червоних ліній", на основі якої ЖК і будується.

Крім того, місцеві жителі розповідають: ситуація ускладнюється тим, що під час повітряної тривоги всі відвідувачі мають покинути ТРЦ "Республіка" і перейти в метро. Тобто, треба йти/бігти в безпечне місце в обхід цього ЖК. А якщо додати проблеми з доступністю до інших укриттів, картина із безпекою вимальовується загрозливою.

У зв'язку з цим особливо гарячі голови вже пропонують у соцмережах знести паркан, адже він, за оцінками деяких користувачів, нібито встановлений незаконно.

Перекритий фрагмент транзитного шляху є складовою великого коридору

Що кажуть у Кличка?

На запит "Телеграфу" в Департамент КМДА з питань архітектурно-будівельного контролю Києва директор Оксана Попович відповіла, що: "Замовникам будiвництва, ТОВ "Мегаполiсжитлобуд" та ТОВ "Теремки-Буд", видано … дозвiл на виконання будівельних робiт "Будівництво житлової та громадської забудови з автовокзалом на території на вул. Кiльцева дорога, l, la, lв, обмеженої вулицями Кiльцева дорога, захiдною межею забудови по вулицях Теремкiвськiй та Жулянськiй i міською межею у Голосiївському районi м. Києва" № КВ1l4llll75l0".

Як уточнила чиновниця, "за класом наслідків (відповідальності) зазначений об'єкт будiвництва належить до об'єкту iз значними (СС3) наслiдками, з урахуванням Закону "Про внесення змiн до деяких законодавчих aктів України щодо удосконалення мiстобудiвної дiяльностi вiд l 7.01.20l7 №18l7-VIII".

Разом з тим у Департаменті КМДА містобудування і архітектури "Телеграфу" зазначили, що відображена в запиті територія потрапляє в межі містобудівної документації, затвердженої рішенням Київміськради від 04.04.2017 № 76/2298 "Про затвердження змін до детального плану території району Теремки III у Голосіївському районі м. Києва" (ДПТ).

"Надаємо довідку (витяг) з містобудівного кадастру, що містить відомості про функціональне призначення території та планувальні обмеження відповідно до ДПТ в районі розташування зазначеної у запиті земельної ділянки", — відповіла нам заступник директора Департаменту – начальник служби містобудівного кадастру Валентина Святина.

Як розповіли опитані "Телеграфом" незалежні юристи, встановлення цього паркану суперечить законодавству. Закривати самовільно транзитну територію будівельники не можуть, адже вказаний перекритий простір призначений для руху пішоходів (або транспорту), прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів, зазначають правники.

Крім того, діє наказ Мінрегіонбуду №310 від 27.11.2017, згідно з яким розміщувати споруди та об'єкти в межах червоних ліній заборонено. А схеми організації дорожнього руху затверджує Національна поліція, вказують фахівці права.

Чому насправді "республіканці" відмежувалися від містян?

За даними аналітичної системи YouControl, станом на 5 червня ТОВ "Мегаполісжитлобуд" не перебувало в процесі припинення. Але є кілька цікавих "але". А саме — компанія фігурувала в 64 судових і 25 виконавчих провадженнях.

Дані - YouControl

Відтак YouControl радить звернути особливу увагу до роботи цього підприємства. Фінансовий показник ТОВки вказано наступним чином: "ймовірність несприятливих фінансових наслідків висока". А фінансова стійкість зазначена як "Незадовільний рівень". При цьому розмір статутного капіталу фірми становить майже 30 млн гривень.

Дані - YouControl

Бенефіціаром ТОВ вказаний громадянин Австрії зі слов'янським прізвищем — Сергій Толстунов.

За даними тієї ж YouControl, інший замовник будівництва — ТОВ "Теремки-Буд" має статутний капітал у майже 0,5 млн грн. Уповноважена особа компанії вказана Наталя Кубар. Аналітична система даних теж радить звернути особливу увагу до цього товариства.

Примітно, серед засновників підприємства виступають панамська структура Valdivia development corp. та ТОВ "Холдінг кепітал груп". "Теремки-Буд" теж фігурує у судових справах (станом на червень-2023 таких процесів було чотири). Має податковий борг перед державою.

Торік "Теремки-Буд" заробив 200 млн грн, а чистий прибуток підприємства склав мінус 37 млн грн. Водночас активи забудовника оцінюються (дані — Opendatabot) в 2,3 млрд грн, а зобов'язання станом на 2022 р. у підприємства були на рівні 1,9 млрд грн.

За інформацією з відкритих даних, "Теремки-Буд" володіє 16 земельними ділянками і ще 6 ділянок компанія орендує.

В ЖК "Республіка", коментуючи дискусії довкола паркану, "Телеграфу" повідомили наступне: "Зазначені земельні ділянки знаходяться у приватній власності. Власник земельної ділянки, відповідно до частини 1 статті 78 Земельного кодексу України має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю земельною ділянкою. До прав власника земельної ділянки відноситься, в тому числі, і право споруджувати житлові будинки, інші будівлі та споруди (пункт "д" частини 1 статті 90 Земельного кодексу України). Таким чином, власник земельної ділянки реалізував своє передбачене законодавством право на зведення паркану на власній земельній ділянці. Там все законно".

Зазначимо, девелопером ЖК "Республіка" виступає відомий столичний забудовник KAN Development Ігоря Ніконова.

У публічному просторі про 58-річного Ігоря Ніконова відомо, що він підприємець, радник мера Києва — голови Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка. Працював першим заступником голови КМДА (2014—2015) і курував економіку, фінанси та транспорт. Девелоперську компанію KAN Development він заснував 2001 року. Відтоді компанія зводить у столиці низку крупних ЖК в різних районах. У 2012-му бізнесмен також запустив приватну освітню мережу А+ для дітей від 1 до 18 років. Комерсант має дружину і 10 дітей.

"Телеграф" буде стежити за розвитком ситуації і резонансною історією з новим парканом на Теремках.

Як повідомлялось раніше, Ніконов в 2021 році входив до сотні найбагатших українців за версією видання Forbes.

Також ми писали, що історичний будинок у центрі Києва, відомий як особняк Івана Терещенка, може не встигнути відсвяткувати своє 150-річчя, оскільки його хочуть перебудувати під офісний центр, фактично знищивши пам’ятку архітектури. Фірма-власник будинку пов’язана з Ігорем Палицею, найближчим бізнес-партнером Ігоря Коломойського.