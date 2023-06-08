Новый скандал или недоразумение? Застройщик ЖК "Республика" перекрыл киевлянам дорогу и уверяет, что все законно

В Голосеево застройщик отгородился забором, причинив неудобства для пешеходов. "Телеграф" разбирался в нашумевшей ситуации

В Киеве продолжается бум резонансной военной застройки. Из-за ряда сигналов от горожан из разных частей мегаполиса "строительства военного времени" в столице без скандалов не обходятся. Как это было и до полномасштабного вторжения рф.

Так, жители Голосеевского района жалуются, что возле улицы Теремковской застройщик жилого комплекса "Республика" перекрыл часть пешеходного транзитного маршрута, делая его внутренней территорией за забором.

Теперь местным крайне неудобно ходить от метро к ТРЦ "Республика" и в "Эпицентр". По факту перекрытый фрагмент транзитного пути является составной частью большого коридора от проспекта Глушкова вплоть до рынка "Столичный" в рамках схемы застройки ЖК.

"Телеграф" разбирался в ситуации и выяснил, законно ли такое перекрытие, что делать голосеевцам и какую позицию занимает застройщик.

В чем именно проблема

Перекрытый пешеходный маршрут обозначен желтым цветом и определен в градостроительной документации в пределах красных линий, на основе которой ЖК и строится.

Кроме того, местные жители рассказывают: ситуация усугубляется тем, что во время воздушной тревоги все посетители должны покинуть ТРЦ "Республика" и перейти в метро. То есть, нужно идти/бежать в безопасное место в обход этого ЖК. А если добавить проблемы с доступностью к другим укрытиям картина с безопасностью вырисовывается угрожающей.

В этой связи особенно горячие головы в соцсетях уже предлагают снести забор, ведь он, по оценкам некоторых пользователей, якобы установлен незаконно.

Перекрытый фрагмент транзитного пути является составной частью большого коридора

Что говорят у Кличко?

На запрос "Телеграфа" в Департамент КГГА по вопросам архитектурно-строительного контроля Киева директор Оксана Попович ответила, что: "Заказчикам строительства, ООО "Мегаполисжилстрой" и ООО "Теремки-Буд", выдали… разрешение на выполнение строительных работ "Строительство жилой застройки с автовокзалом на территории по ул. Кольцевая дорога, 1, 1А, 1В, ограниченной улицами Кольцевая дорога, западной границей застройки по улицам Теремковской, Жулянской и городской границей в Голосеевском районе г. Киева № КВ1l411117510".

Как уточнила чиновница, "по классу последствий (ответственности) указанный объект строительства относится к объекту со значительными (СС3) последствиями, с учетом Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию градодеятельности от l7.01.2017 18l7-VIII".

Вместе с тем в Департаменте КГГА градостроительства и архитектуры "Телеграфу" отметили, что отображенная в запросе территория попадает в пределы градостроительной документации, утвержденной решением Киевгорсовета от 04.04.2017 № 76/2298 "Об утверждении изменений в детальный план территории района Теремки III г. Киева" (ДПТ).

"Предоставляем справку (выписку) из градостроительного кадастра, содержащую сведения о функциональном назначении территории и планировочные ограничения в соответствии с ДПТ в районе расположения указанного в запросе земельного участка", — ответила нам заместитель директора Департамента — начальник службы градостроительного кадастра Валентина Святина.

Как рассказали опрошенные "Телеграфом" независимые юристы, установление этого забора противоречит законодательству. Закрывать самовольно транзитную территорию строители не могут, ведь указанное перекрытое пространство предназначено для движения пешеходов (или транспорта), прокладки наземных и подземных инженерных сетей в пределах населенных пунктов, отмечают юристы.

Кроме того, действует приказ Минрегионстроя №310 от 27.11.2017, согласно которому размещать сооружения и объекты в пределах красных линий запрещено. А схемы организации дорожного движения утверждает Национальная полиция, указывают специалисты права.

Почему на самом деле "республиканцы" отмежевались от горожан?

По данным аналитической системы YouControl, по состоянию на 5 июня ООО "Мегаполисжилстрой" не находилось в процессе прекращения хоздеятельности. Но есть несколько интересных "но". А именно – компания фигурировала в 64 судебных и 25 исполнительных производствах.

Данные — YouControl

Следовательно, YouControl советует обратить особое внимание на работу этого предприятия. Финансовый показатель ООО-шки указан следующим образом: "вероятность неблагоприятных финансовых последствий высока". А финансовая устойчивость отмечена как "Неудовлетворительный уровень". При этом размер уставного капитала фирмы составляет почти 30 млн гривен.

Данные — YouControl

Бенефициаром ООО указан гражданин Австрии со славянской фамилией — Сергей Толстунов.

По данным той же YouControl, другой заказчик строительства — ООО "Теремки-Буд" имеет уставный капитал почти в 0,5 млн грн. Уполномоченное лицо компании указано Наталья Кубар. Аналитическая система данных тоже советует обратить особое внимание этому обществу.

Примечательно, что среди учредителей предприятия выступают панамская структура Valdivia development corp. и ООО "Холдинг кепитал групп". "Теремки-Буд" тоже фигурирует по судебным делам (по состоянию на июнь-2023 таких процессов было четыре). Имеет налоговый долг перед государством.

В прошлом году "Теремки-Буд" заработал 200 млн грн, а чистая прибыль предприятия составила минус 37 млн грн. В то же время активы застройщика оцениваются (данные Opendatabot) в 2,3 млрд грн, а обязательства по состоянию на 2022 г. у предприятия были на уровне 1,9 млрд грн.

По информации из открытых данных, "Теремки-Буд" владеет 16 земельными участками и еще 6 участков компания арендует.

В ЖК "Республика", комментируя дискуссии вокруг забора, "Телеграфу" сообщили следующее: "Указанные земельные участки находятся в частной собственности. Владелец земельного участка, согласно части 1 статьи 78 Земельного кодекса Украины, имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим земельным участком. К правам собственника земельного участка относится, в том числе, и право строить жилые дома, другие здания и сооружения (пункт "д" части 1 статьи 90 Земельного кодекса Украины.) Таким образом, собственник земельного участка реализовал свое предусмотренное законодательством право на возведение забора на собственном земельном участке. Там все законно".

Отметим, девелопером ЖК "Республика" выступает известный столичный застройщик KAN Development Игоря Никонова.

В публичном пространстве о 58-летнем Игоре Никонове известно, что он предприниматель, советник мэра Киева — главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко. Работал первым заместителем главы КГГА (2014—2015 гг.), курируя вопросы экономики, финансов и транспорта. Девелоперскую компанию KAN Development он основал в 2001 году. С этого времени предприятие возводит в столице ряд крупных ЖК в разных районах. В 2012 году бизнесмен также запустил частную образовательную сеть А+ для детей от 1 до 18 лет. У коммерсанта есть жена и 10 детей.

"Телеграф" будет следить за развитием ситуации и резонансной историей с новым забором на Теремках.

Как сообщалось ранее, Никонов в 2021 году входил в сотню самых богатых украинцев по версии издания Forbes.

Также мы писали, что историческое здание в центре Киева, известное как особняк Ивана Терещенко, может не успеть отпраздновать свое 150-летие, поскольку его хотят перестроить под офисный центр, фактически уничтожив памятник архитектуры. Фирма-владелец дома связана с Игорем Палицей, ближайшим бизнес-партнером Игоря Коломойского.