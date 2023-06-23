Кредит по "єОселі" можна взяти на етапі котловану: вже видано першу позику

Перший кредит становив понад 2 мільйони гривень

В Україні вперше було укладено договір на доступне кредитування житла у процесі його будівництва. Йдеться про угоду на суму 2,2 млн грн терміном на 20 років за процентною ставкою 3%, у якій перший внесок становив 28% вартості квартири (понад 863 тис. грн). Щомісячні виплати за кредитом орієнтовно становитимуть 14,7 тис. грн.

Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе. За його словами, площа придбаної квартири становить 87,6 м², вона розташована у 2-й черзі ЖК Family&Friends будівельної компанії Geos (плановане введення в експлуатацію житлового комплексу – I квартал 2024 року). Іпотечну угоду уклав партнер програми "Оселя" Глобус Банк.

Покупницею стала 36-річна доцент Київського технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського". До початку російської агресії вона разом із чоловіком та 11-річним сином жила в м. Ірпінь. Але внаслідок бойових дій її квартиру було повністю зруйновано.

За даними глави ПАТ "Укрфінжитло" Євгена Мецгера, з 1 жовтня 2022 року компанія видала майже 1400 іпотечних кредитів для придбання вже введеного в експлуатацію житла на суму майже 1,9 млрд грн.

Кредит виданий

За словами Дениса Єрмоленка, директора будівельної компанії Geos, за програмою "єОселя" до кінця 2023 року компанія планує реалізувати до 30 квартир: це 2-кімнатні площею від 65-68 м² та 3-кімнатні площею 76-86 м².

У свою чергу Сергій Мамедов, заступник голови ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління Глобус банку, оцінив потенціал державної програми пільгового іпотечного кредитування на первинному ринку в 3-4 тис. угод.

Він вважає, що за сприятливих умов до кінця року в рамках програми "ЄОселя" банк готовий укласти до 150 іпотечних угод на придбання житла саме на стадії будівництва на загальну суму до 210 млн грн.

При цьому, за його словами, успішний досвід пільгової іпотеки в об’єктах, що зводяться, стимулюватиме подальше зростання попиту на первинному ринку щонайменше на 10-15% до кінця 2023 року.