Кредит по "єОселі" можно взять на этапе котлована: уже выдан первый заем

Первый кредит составил более 2 миллионов гривен

В Украине впервые был заключен договор на доступное кредитование жилья в процессе его строительства. Речь идет о соглашении на сумму 2,2 млн грн сроком на 20 лет по процентной ставке 3%, в котором первый взнос составил 28% стоимости квартиры (более 863 тыс. грн). Ежемесячные выплаты по кредиту ориентировочно составят 14,7 тыс. грн.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. По его словам, площадь приобретенной квартиры составляет 87,6 м², она расположена во 2-й очереди ЖК Family&Friends строительной компании Geos (планируемый ввод в эксплуатацию жилого комплекса — I квартал 2024 года). Ипотечное соглашение заключил партнер программы "єОселя" Глобус Банк.

Покупательницей стала 36-летняя доцент Киевского технического университета Украины "КПИ им. Игоря Сикорского". До начала российской агрессии она вместе с мужем и 11-летним сыном жила в г. Ирпень. Но в результате боевых действий ее квартира была полностью разрушена.

По данным главы ПАО "Укрфинжилье" Евгения Мецгера, с 1 октября 2022 года компания выдала почти 1400 ипотечных кредитов для приобретения уже введенного в эксплуатацию жилья на сумму почти 1,9 млрд грн.

Кредит выдан

По словам Дениса Ермоленко, директора строительной компании Geos, по программе "єОселя" до конца 2023 года компания планирует реализовать до 30 квартир: это 2-комнатные площадью от 65-68 м² и 3-комнатные площадью 76-86 м².

В свою очередь, Сергей Мамедов, заместитель председателя совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления Глобус банка, оценил потенциал государственной программы льготного ипотечного кредитования на первичном рынке в 3-4 тыс. сделок.

Он считает, что при благоприятных условиях, до конца года в рамках программы "єОселя" банк готов заключить до 150 ипотечных сделок на приобретение жилья именно на стадии строительства на общую сумму до 210 млн грн.

При этом, по его словам, успешный опыт льготной ипотеки в возводимых объектах будет стимулировать дальнейший рост спроса на первичном рынке по меньшей мере на 10-15% до конца 2023 года.