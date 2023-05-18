Ипотека по госпрограмме: сколько нужно денег "бездомным" украинцам

Государство вряд ли сможет позволить себе такие траты

Около 20 млрд гривен – как минимум, такую сумму должно выделить государство, чтобы обеспечить потребности украинцев в покупке жилья по льготной программе "єОселя", действующей с 1 октября 2022 года.

Такую цифру "Телеграфу" назвала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева. Она напомнила, что на льготную ипотеку от октября 2022 года направлено лишь немногим более 1,3 млрд грн, что удовлетворяет нужды менее 3% из более чем 35 тыс. обращений клиентов по данной программе.

И это при том, что программа действует только для четырех категорий клиентов: военных, медиков, педагогов и ученых. В случае распространения действия программы на всех нуждающихся в улучшении жилищных условий, спрос на льготные кредиты вырастет в десятки раз.

По ее словам, потенциальных покупателей по льготной ипотеке интересуют одно-, двухкомнатные квартиры площадью от 40-45 кв. м до 65-70 "квадратов" по цене в среднем от 1,5 до 2 млн грн. При этом около 25% заявок на льготную ипотеку ориентированы на новостройки в областных центрах на Западе Украины, более 34% заявителей планируют приобрести жилье в Киеве и области.

"Анонсированный перезапуск программы "єОселя" с акцентом на первичный рынок, во-первых, будет стимулировать активизацию на строительных площадках, во-вторых, может существенно увеличить спрос. Уже сейчас около 30% потенциальных покупателей на первичном рынке жилья заинтересованы в приобретении квартир с помощью госпрограммы. И, в-третьих, ипотека для первичного рынка будет стимулировать развитие смежных отраслей экономики и обеспечит решение проблемы с трудоустройством внутренне перемещенных лиц", — подчеркнула Елена Дмитриева.

Тем временем девелоперы и застройщики как могут заманивают покупателя в свои жилые комплексы.