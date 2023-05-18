Іпотека за держпрограмою: скільки потрібно грошей "безпритульним" українцям

Держава навряд чи зможе дозволити собі такі витрати

Близько 20 млрд гривень – щонайменше, таку суму має виділити держава, щоб забезпечити потреби українців у купівлі житла за пільговою програмою "єОселя", що діє з 1 жовтня 2022 року.

Таку цифру "Телеграфу" назвала перший заступник голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва. Вона нагадала, що на пільгову іпотеку від жовтня 2022 року спрямовано лише трохи більше 1,3 млрд грн, що задовольняє потреби менше ніж 3% із понад 35 тис. звернень клієнтів за цією програмою.

І це при тому, що програма діє лише для чотирьох категорій клієнтів: військових, медиків, педагогів та науковців. У разі поширення дії програми на всіх, хто потребує поліпшення житлових умов, попит на пільгові кредити зросте в десятки разів.

За її словами, потенційних покупців із пільгової іпотеки цікавлять одно-, двокімнатні квартири площею від 40-45 кв. м до 65-70 "квадратів" за ціною в середньому від 1,5 до 2 млн. грн. При цьому близько 25% заявок на пільгову іпотеку орієнтовані на новобудови в обласних центрах на Заході України, понад 34% заявників планують придбати житло у Києві та області.

"Анонсований перезапуск програми "єОселя" з акцентом на первинний ринок, по-перше, стимулюватиме активізацію на будівельних майданчиках, по-друге, може суттєво збільшити попит. Вже зараз близько 30% потенційних покупців на первинному ринку житла зацікавлені у придбанні квартир за допомогою держпрограми. І, по-третє, іпотека для первинного ринку стимулюватиме розвиток суміжних галузей економіки та забезпечить вирішення проблеми із працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб", — наголосила Олена Дмитрієва.

Тим часом девелопери і забудовники як можуть заманюють покупця у свої житлові комплекси.