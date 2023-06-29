Новий скандал у Києві: 1,5 млрд дали з бюджету на дорогу забудовникам, пов’язаним з рф та "слугою" Шуляк

Автобан на Оболоні, що веде в Дніпро, потрібний не скільки киянам, скільки девелоперам

Під час війни у Києві вибухнув новий скандал навколо не зовсім цільового використання коштів: на околиці столиці в урочищі "Верблюд" за 1,5 млрд грн будують 8-смугову автостраду сумнівної актуальності. Ця історія обростає цікавими подробицями, і в ній крім чиновників КМДА "засвітилися" люди з оточення екс-президента Віктора Януковича і навіть голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Так, відомий журналіст-розслідувач Владислав Сидоренко у своєму Facebook звернув увагу на будівництво на Оболоні (вулиця Північна) потужного автобану по чотири смуги в кожну сторону. Він стане продовженням Великої Кільцевої дороги, однак упреться прямо в Дніпро.

Зліва пустир на якому будуть вдома, праворуч — Оболонь

"Ви запитаєте у мене, а навіщо будувати автобан у річку Дніпро? – я вам відповім! Тому що, чорним кольором виділена земля під забудову нового ЖК. До цього нового ЖК має бути підведена дорога, інакше цей ЖК, на цьому місці, нікому не потрібен. І, як ви зрозуміли, власники забудови не збираються це робити власним коштом. Вони це роблять за рахунок усіх киян, замість сховищ, як ви розумієте", — пише Владислав Сидоренко.

За словами журналіста, стратегічного значення ця дорога не має, і місту вона не потрібна, але влада Києва виділила на її прокладку значну суму. Будуватиме турецька компанія Onur, одна з головних підрядників "Великого будівництва".

Але набагато цікавіша земля, на якій хочуть звести житловий комплекс, заради чого столична влада навіть будує автобан під час війни.

Доля 113,5 га: від Фірташа до словаків

За даними розслідувача, майбутній ЖК розміститься на частині величезної земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055, площею 113,5 га.

Ділянка дуже немаленька — 113 гектарів

Доля цієї землі на північній околиці Києва дуже цікава. Свого часу вона належала фірмі підсанкціонного нині олігарха Дмитра Фірташа і перебувала у заставі у банку "Родовід" за борг 4,8 млрд грн. Згодом земельну ділянку у банку спробували вкрасти.

А коли сам "Родовід" збанкрутував — у ньому запровадили тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізосіб. Останній вирішив продати на аукціоні найцінніший актив банківської установи – ті 113,5 га землі. Щоправда, за перших спроб реалізації землі за 3,7 млрд грн, у липні 2021 року вдалося реально виручити за неї всього 370 млн грн.

Покупцем стала "дочка" словацької фірми Lentimex spol — ТОВ "Лентімекс Україна". За даними аналітичної системи YouControl, фірму було створено лише за місяць до перемоги на аукціоні – 18 червня 2021 року – і має статутний фонд лише 20 тисяч гривень. Її першим власником був Антон Колесник, який вийшов зі складу засновників фірми вже в липні.

Дмитро Фірташ

За даними реєстрів, Антон Колесник зареєстрований як ФОП у сфері комп’ютерних технологій та володіє ТОВ "Глобал 2018", яка з 2020 року офіційно не мала і гривні доходу, натомість набрала зобов’язань більш ніж на 2 млн гривень.

Інакше кажучи, Антон Колесник дуже схожий на підставну особу у фірмі, створеній спеціально під конкурс на купівлю землі на Оболоні, і яку після перемоги на ній прибрали.

На даний момент ТОВ "Лентімекс Україна" належить словацькій "Лентімекс Інвест" (частка у 65%) та ТОВ "ІКО інвест" (35%). Остання належить якомусь Юрієві Бурлаку, за ним же числиться нині закритий в Одесі ФОП, який працював у сфері надання послуг реклами.

І в цьому випадку теж можна говорити про дуже високу ймовірність того, що Бурлак є підставною особою.

Інша справа — власне словацька компанія Lentimex spol, чиї інтереси представляють громадянин Швейцарії Іван Проппер та громадянин Словаччини Ліптай Мартін.

Ось у словацької компанії цілком могли знайтися 370 млн. грн., які віддали за землю, і ще 500 млн. євро, які хочуть вкласти в якийсь проект на цій землі. Оскільки призначення земельної ділянки № 8000000000:78:139:0055 — житлова і комерційна забудова, профіль цього проекту вгадати нескладно.

Земля на північній околиці столиці

Торгують з росією: що ще відомо про Lentimex spol

Купівля землі з 90-відсотковою знижкою (370 млн грн при стартовій ціні 3,7 млрд) та можливість побудувати за 1,5 млрд грн автобан для зручності майбутніх мешканців ЖК говорить про величезні потенційні можливості ТОВ "Лентімекс Україна".

Втім, і Lentimex spol – дуже заможна компанія: свою діяльність вона розпочала у 1997 році як міжнародний посередник у торгівлі продукцією машинобудування, металургійної, хімічної та енергетичної промисловості.

Компанія активно торгує з Україною, реалізуючи вітчизняну залізняк ряду збагачувальних комбінатів. Але в партнерах є і підприємства країни-окупанта: наприклад, "Кольська гірничо-металургійна компанія", "Гірські машини", "КПС-Сервіс" та інші. Причому торгівля йшла інтенсивно – з 2011 по 2022 роки було укладено 1463 угоди.

Але навряд чи російські партнери Lentimex spol могли б їм допомогти у сьогоднішньому Києві, а от представник партії влади – легко.

"Дах" словаків: Шуляк та люди Януковича?

Як писав блогер Володимир Бондаренко, членом наглядової ради Lentimex є уродженка Києва Наталія Шкляревська. Вона є членом наглядової ради Запорізького залізорудного комбінату, продукцією якого торгують словаки.

Інший член наглядової ради ЗЖРК — Олександр Шиханов, також директор і власник ТОВ "Компанія з управління активами "Ессетс девелопмент кепітал", якому належить ТОВ "Кріейтор". Співвласником останньої з часткою 38,57% є голова партії "Слуга народу" Олена Шуля яка потрапила у скандал навколо лобіювання інтересів будівельної мафії.

Маючи такого партнера, можна й отримати землю з 90-відсотковою знижкою, та "вибити" зі столичного бюджету 1,5 млрд грн для будівництва автобану по сусідству, щоб простіше було продавати житло у майбутньому житловому комплексі.

Дороге будівництво

Але також, як стверджує Володимир Бондаренко, членом наглядової ради Lentimex є Анжеліка Коломієць родом з Донецька, довірена особа та молодший партнер Сергія Дядечка. Останній нібито є "мийником", тобто фахівцем з відмивання вкрадених грошей з оточення екс-нардепа Юрія Іванющенка. Він більш відомий на прізвисько "Юра Єнакіївський", був близьким соратником Януковича і вважався т. зв. "дивляться" в Єнакієвому — малій батьківщині президента-втікача.

Саме Дядечко керував збанкрутілим "Родовід-банком", та так, що, за словами Бондаренка, "загалом логічно, що земля, яка перебувала в заставі "Родовіда", зрештою повернулася до нього".

Є тут і слід відомого столичного бізнесмена та екс-нардепа Василя Хмельницького. Як пише Володимир Бондаренко, директор ТОВ "КФ "Укрфінком" Андрій Семенов є підписанцем ТОВ "Лентімекс Україна" від ТОВ "ІКО Інвест".

"Загалом розклад по Верблюду (земельній ділянці в районі однойменної затоки, де брали пісок для намиву та забудови житлового масиву на Оболоні. — Ред .) 35% — Вася Х. (Хмельницький. — Ред .), 65% — Дядечко+Шиханов ( екс-роботодавець та партнер Шуляк).”, — наголошує Володимир Бондаренко.

А тим часом над міською владою почали згущуватися хмари — Кабмін оголосив меру Києва Віталію Кличку та голові Київської міської військової адміністрації Сергію Попку догани.

Причиною тому могла стати трагедія із загибеллю людей через закриті бомбосховища в столиці, на які у влади, на відміну від автобану за 1,5 млрд грн, не знайшлося грошей.