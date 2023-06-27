Політолог та керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній висловився стосовного пропозиції ДАСУ забирати увесь прибуток компаній ВПК

Міністерство оборони знадобилося пів року, щоб "розрулити" скандал із закупівлею харчування для ЗСУ. Той самий, де одне яйце коштувало по 17 грн. Як виявилося, все просто – відкриті тендери через Prozzoro дозволяють зекономити величезні кошти. Із загальної суми у 22 млрд грн міністерство заощадило 6 млрд грн. А яйця тепер закуповують по 2,7 грн за штуку з ПДВ. Міністерство вже підписало перші контракти за результатами відкритих тендерів.

Але назріває ще один скандал із закупівлями Міноборони. Цього разу через дивну пропозицію від Державної аудиторської служби України. ДАСУ пропонує забрати увесь прибуток компаній, які виготовляють та постачають зброю. Мовляв, нехай працюють за просто так, хоча мінімальна рентабельність для роботи та розвитку підприємства повинна бути у межах 15-20%.

Сьогодні ефективна робота ВПК – це питання національної безпеки. В нашій країні триває широкомасштабна війна. Значною мірою озброєння нам постачають країни-партнери, однак ми не можемо бути повністю залежати від цього постачання. В західних країнах можуть пройти вибори, змінитися політична кон’юнктура і поставки зупиняться. До того ж що партнери постачають зброю з обмеженнями. Нам не дають ракети великої дальності, щоб, наприклад, вона не прилетіла у Москву. Тому виготовлення зброї в Україні – це безумовний пріоритет для нашої держави.

Наразі компанії, які виготовляють зброю, обмежені в прибутку – їм дозволяються заробляти 3% від замовлення. Зрозуміло, що з таким прибутком важко працювати, платити заробітну платню та вкладати кошти у розвиток підприємства. ДАСУ пропонує визнати ці 3% прибутку збитком для держави, а фактично – забрати ці кошти.

Нагадаю, що підприємці працюють для отримання прибутку, з якого вони сплачують податки. Це записано в Конституції. Тож висновок аудиту ДАСУ порушує Основний закон та Господарський кодекс. Якщо ж Міноборони погодиться з пропозицією ДАСУ, то, по-перше, виробники та постачальники почнуть подавати позови до суду, по-друге, ці компанії просто відмовляться працювати за державними замовленнями. Українське озброєння конкурентоспроможне, його із радістю куплять інші країни. Як тоді Україна буде воювати?

Впевнений, що на рівні Уряду потрібно пояснити ДАСУ наслідки рішення, яке аудитори пропонують прийняти Міноборони. Гадаю, що ніхто не зацікавлений у тому, щоб обороноспроможність країни зменшилась в наслідок недолугих ідей деяких чиновників.

Що найбільш парадоксально, що до іноземних виробників таких вимог немає. Ніхто не перевіряє з якими закрутками нам продають зброю. А буває, що під 200-300% відсотків.