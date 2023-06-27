Политолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний высказался по поводу предложения ГАСУ забирать всю прибыль компаний ВПК

Министерство обороны понадобилось полгода, чтобы "разрулить" скандал с закупкой питания для ВСУ. Тот самый, где одно яйцо стоило по 17 грн. Как оказалось, все просто – открытые тендеры через Prozzoro позволяют сэкономить огромные денежные средства. Из общей суммы в 22 млрд грн министерство сэкономило 6 млрд грн. А яйца теперь закупают по 2,7 грн за штуку с НДС. Министерство подписало первые контракты по результатам открытых тендеров.

Но назревает еще один скандал с закупками Минобороны. На этот раз из-за странного предложения от Государственной аудиторской службы Украины. ГАСУ предлагает забрать всю прибыль компаний, производящих и поставляющих оружие. Мол, пусть работают просто так, хотя минимальная рентабельность для работы и развития предприятия должна быть в пределах 15-20%.

Сегодня эффективная работа ВПК – это вопрос национальной безопасности. В нашей стране идет широкомасштабная война. В значительной степени вооружение нам поставляют страны-партнеры, однако мы не можем полностью зависеть от этой поставки. В западных странах могут пройти выборы, измениться политическая конъюнктура и поставки остановятся. К тому же партнеры снабжают оружие с ограничениями. Нам не дают ракеты большой дальности, чтобы она, например, не прилетела в Москву. Поэтому изготовление оружия в Украине – это безусловный приоритет нашего государства.

В настоящее время компании, производящие оружие, ограничены в прибыли – им разрешаются зарабатывать 3% от заказа. Понятно, что с такой прибылью тяжело работать, платить заработную плату и вкладывать средства в развитие предприятия. ГАСУ предлагает признать эти 3% прибыли убытком для государства, а фактически забрать эти средства.

Напомню, что предприниматели работают для получения прибыли, с которой они платят налоги. Это записано в Конституции. Так что вывод аудита ГАСУ нарушает Основной закон и Хозяйственный кодекс. Если же Минобороны согласится с предложением ГАСУ, то во-первых, производители и поставщики начнут подавать иски в суд, во-вторых, эти компании просто откажутся работать по государственным заказам. Украинское вооружение конкурентоспособно, его с радостью купят другие страны. Как тогда Украина будет воевать?

Уверен, что на уровне правительства следует объяснить ГАСУ последствия решения, которое аудиторы предлагают принять Минобороны. Думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы обороноспособность страны уменьшилась по причине нелепых идей некоторых чиновников.

Что наиболее парадоксально, что к иностранным производителям таких требований нет. Никто не проверяет, с какими закрутками нам продают оружие. А бывает, что под 200–300% процентов.