Скандальный поставщик Минобороны окончательно проиграл в суде борьбу против прозрачных закупок – волонтер Яровая

Несмотря на все попытки сорвать прозрачные закупки, скандальному поставщику не удалось это сделать

Скандальная компания "Трейд Гранит Инвест", которая предлагала завышенные цены на питание для Минобороны и дискредитировала Общественный антикоррупционный совет, окончательно проиграла в суде. Медийное давление и десятки исков не стали помехой для проведения честных торгов на Прозорро.

Об этом сообщила Дана Яровая, член Общественного антикоррупционного совета и глава ОО "Мрия детей Украины" в Facebook.

"Публикую историческое переломное видео. Сломан позвоночник гидры. Ведь сегодня Киевский апелляционный суд принял положительное для Украины решение: не удовлетворил иск компании, предлагавшей самые высокие цены за поставку питания украинской армии. ООО "Трейд Гранит Инвест" не торговался вообще, завалил административные суды исками ко всем компаниям, особенно к ООО "Атомсервис". Сегодня, 21 июня, скандальный поставщик проиграл в судах всех инстанций", — отметила Дана Яровая.

Также волонтер добавила, что при всех попытках сорвать прозрачные закупки скандальному поставщику не удалось это сделать благодаря публичной огласке и пристальному вниманию общественности.

"Поговаривают, но я этому не верю, что "Трейд Гранит Инвест" занесли кому-то куда-то за выигрыш. Поговаривают, но я в это тоже не верю, что это компания, которая входит в орбиту бизнесмена Андрея Адамовского. Говорят, что именно они организовали все статьи обо мне в медиа, и не скупились на средства, и не разбирались в связях, кому давать эту "заказуху". Заказанная медийная кампания преследовала цель не только загрязнить репутацию Общественного антикоррупционного совета, и подорвать обороноспособность страны из-за манипуляций вокруг прозрачных закупок", — подытожила Дана Яровая.