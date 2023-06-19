Общественный деятель, а ныне офицер ВСУ Виктор Таран объясняет, почему важны прозрачные закупки Минобороны

Внимательно наблюдаю события вокруг закупок МинОбороны.

Для меня очень важно, чтобы все происходило четко, прозрачно и за минимальные средства.

Почему? Всё просто. Чем больше сэкономим средств на закупке пищи – тем больше купим оружия.

Поэтому очень классно, что, наконец, руководство Минобороны совместно с Общественным антикоррупционным советом взялись за этот процесс.

Были проведены первые за время полномасштабки открытые торги Prozorro. Только на утвержденных 16 лотах сэкономили 3,5 млрд. В общей сложности – более 6 млрд.

Как результат – так называемая тендерная мафия проиграла торги.

Ибо была уверена, что отменит их.

Но, слава Богу, после публичной огласки Минобороны и суды адекватно отреагировали. В настоящее время структуры, подавшие иски, в частности Трейд Гранит Инвест, связываемая с известным фигурантом расследований НАБУ Андреем Адамовским, проиграли 4 суда.

И тут началось самое интересное. Мафия, наживавшаяся все эти годы на закупках, подключила Шария, Рабиновича и телеграмм каналы (в том числе и признанные СБУ частью сети агентурных российских тг-каналов, управляемых ГРУ РФ), и начала нападать на Общественный антикоррупционный совет и его "мотор" — одну из самых известных украинских волонтеров Дану Яровую.

Это смешная и бесперспективная агония тендерной мафии.

Впрочем, судебные процессы еще идут. Надеюсь, жадность отдельных судей не победит их страх перед гражданским обществом.

А как военный агонией доволен. спасибо общественности и руководству МинОбороны.

Истерикой тендерной мафии – доволен

Источник: публикация Тарана в Фейсбуке