Скандальний постачальник Міноборони остаточно програв у суді боротьбу проти прозорих закупівель - волонтерка Ярова

Попри всі намагання зірвати прозорі закупівлі скандальному постачальнику не вдалося це зробити

Скандальна компанія "Трейд Граніт Інвест", яка пропонувала завищені ціни на харчування для Міноборони та дискредитувала Громадську антикорупційну раду, остаточно програла в суді. Медійний тиск і десятки позовів не стали перешкодою для проведення чесних торгів на Прозорро.

Про це повідомила Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" у Facebook.

"Публікую історичне переломне відео. Зламаний хребет гідри. Адже сьогодні Київський апеляційний суд ухвалив позитивне для України рішення: не задовольнив позов компанії, яка пропонувала найвищі ціни за постачання харчування українській армії. ТОВ "Трейд Граніт Інвест" не торгувався взагалі, завалив адміністративні суди своїми позовами до всіх компаній, а особливо до ТОВ "Атомсервіс". Сьогодні, 21 червня, скандальний постачальник програв у судах всіх інстанцій", — зазначила Дана Ярова.

Також волонтерка додала, що попри всі намагання зірвати прозорі закупівлі скандальному постачальнику не вдалося це зробити завдяки публічному розголосу та пильній увазі громадськості.

"Подейкують, але я цьому не вірю, що "Трейд Граніт Інвест" занесли комусь кудись за виграш. Подейкують, але я в це також не вірю, що це компанія, яка входить в орбіту бізнесмена Андрія Адамовського. Подейкують, що саме вони організувати всі статті про мене в медіа, і не скупились на коштах, і не розбиралась у звʼязках, кому давати цю "заказуху". Замовлена медійна кампанія мала на меті не тільки забруднити репутацію Громадської антикорупційної ради, й підірвати обороноздатність країни через маніпуляції навколо прозорих закупівель", — підсумувала Дана Ярова.