Перші торги на Prozorro для Міноборони зекономили державі 6 мільярдів грн

Завдяки торгам в системі Prozorro для Міністерства оборони вдалось заощадити 6,3 млрд гривень

Вперше з початку повномасштабного вторгнення відбулися чесні торги в системі Prozorro для Міністерства оборони, що дозволило заощадити Україні близько 6 млрд гривень.

Про це на своїх сторінках у Facebook повідомили членкині Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Дана Ярова і Тетяна Ніколаєнко.

За словами Дани Ярової, прозорі закупівлі та конкурентоспроможний ринок є фундаментом для очищення Міноборони від корупційних зловживань.

"Мені казали: неможливо зайти громадськістю та контролювати процеси в Міністерстві оборони. Казали: неможливо проторгувати харчування на 2 півріччя 2023 року. Я погоджувалась, і майже 3 тижні просиділа в Департаменті державних закупівель. Сьогодні вперше з моменту повномасштабного вторгнення відбулись торги Міноборони на Prozorro. Загальна вартість лотів становила 24,7 млрд гривень", — розповіла Дана Ярова.

Вона зазначила, що попередньо сума, на яку проторгували, складає 18,3 млрд гривень. При цьому заощаджені державні кошти склали 6,3 млрд гривень або 25,6%.

"Завтра ми відкриваємо документацію і перевіряємо на дотримання кваліфікаційних вимог. Але я не думаю, що щось суттєво зміниться. Мені б хотілося, щоб, побачивши сьогоднішній результат, наступного разу бізнес сміливіше виходив на торги", — наголосила волонтерка.

Водночас вона закликала всіх небайдужих долучитись до відкритого судового процесу, який відбудеться 7 червня в Київському окружному адміністративний суді о 11.30. ТОВ "Актив компані", відомий фігурант-постачальник яєць по 17 грн, оскаржуватиме 22 процедури закупівлі харчів для ЗСУ, що загрожує блокуванням усіх проведених закупівель в системі Prozorro.