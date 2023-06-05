Закупівля зимової форми повинна відбуватися вчасно і на системі Prozorro — волонтерка Ярова

Громадська антикорупційна рада намагається забезпечити контроль над закупівлями

Затягування в процедурі закупівлі зимової форми та недостатній контроль над витратами створюють грунт для корупційних схем в Міністерстві оборони. Новостворений дорадчий антикорупційний орган працює над тим, щоб українські воїни вчасно отримали форму та не були "голими і босими" внаслідок недобросовісних збагачень.

Про це розповіла членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Дивує, з якою впевненістю та мазохізмом Міністерство оборони скаче на тих граблях. Зимову форму потрібно було почати шити ще в березні. Позиція Громадської антикорупційної ради — вивести закупівлю зимової форми на Prozorro, що займе мінімум три тижні. Тож знову, через затягування Міністерством, на другому році війни стаємо на ті самі граблі", — прокоментувала Дана Ярова.

Волонтерка додала, що створення Громадської антикорупційної ради було необхідною мірою, щоб забезпечити контроль над закупівлями та позбутися корупції.

"Бюджет країни — це бюджет Міністерства оборони. Витрачалися величезні кошти, які ніхто не контролює. Тоді в людей з'являлося бажання на цьому заробити. Маржинальність такого заробітку була просто колосальна. Громадськість не могла на це не реагувати: одні люди помирають за цю країну, інші в цей час її розкрадають. Обійтись без скандалу тут було неможливо — шкода, що він не стався раніше", — заявила членкиня Громадського антикорупційного органу при Міноборони.