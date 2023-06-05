Закупка зимней формы должна происходить вовремя и на системе Prozorro — волонтер Яровая

Общественный антикоррупционный совет пытается обеспечить контроль над закупками

Затягивание процедуры закупки зимней формы и недостаточный контроль над расходами создают почву для коррупционных схем в Министерстве обороны. Вновь созданный совещательный антикоррупционный орган работает над тем, чтобы украинские воины вовремя получили форму и не были "голыми и босыми" вследствие недобросовестных обогащений.

Об этом рассказала член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны и глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая в интервью Цензор.НЕТ.

"Удивляет, с какой уверенностью и мазохизмом Министерство обороны скачет на тех же граблях. Зимнюю форму нужно было начать шить еще в марте. Позиция Общественного антикоррупционного совета — вывести закупку зимней формы на Prozorro, что займет минимум три недели. Так что снова, из-за затягивания Министерством, на втором году войны наступаем на те же грабли", — прокомментировала Дана Яровая.

Волонтер добавила, что создание Общественного антикоррупционного совета было необходимо, чтобы обеспечить контроль над закупками и избавиться от коррупции.

"Бюджет страны — это бюджет Министерства обороны. Тратились огромные средства, которые никто не контролирует. Тогда у людей появлялось желание на этом заработать. Маржинальность такого заработка была просто колоссальная. Общественность не могла на это не реагировать: одни люди умирают за эту страну, другие в это время ее разворовывают. Обойтись без скандала здесь было невозможно — жаль, что он не случился раньше", — заявила член Общественного антикоррупционного органа при Минобороны.