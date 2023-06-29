Новый скандал в Киеве: 1,5 млрд дали из бюджета на дорогу застройщикам, связанным с рф и "слугой" Шуляк

Автобан на Оболони, ведущий в Днепр, нужен не сколько киевлянам, сколько девелоперам

Во время войны в Киеве разразился новый скандал вокруг не совсем целевого использования средств: на окраине столицы в урочище "Верблюд" за 1,5 млрд грн строят 8-полосную автостраду сомнительной актуальности. Эта история обрастает любопытными подробностями, и в ней, помимо чиновников КГГА, "засветились" люди из окружения экс-президента Виктора Януковича и даже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Так, известный журналист-расследователь Владислав Сидоренко в своем Facebook обратил внимание на строительство на Оболони (улица Северная) мощного автобана, по четыре полосы в каждую сторону. Он станет продолжением Большой Окружной дороги, однако упрется прямо в Днепр.

Слева пустырь на котором будут дома, справа - Оболонь

"Вы спросите у меня, а зачем строить автобан в реку Днепр? – я вам отвечу! Потому что, черным цветом выделена земля под застройку нового ЖК. К этому новому ЖК должна быть подведена дорога, иначе этот ЖК, на этом месте, никому не нужен. И, как вы поняли, собственники застройки не собираются это делать за свой счет. Они это делают за счет всех киевлян, вместо убежищ, как вы понимаете", — пишет Владислав Сидоренко.

По словам журналиста, стратегического значения у этой дороги нет, и городу она не нужна, но власти Киева выделили на ее прокладку внушительную сумму. Строить будет турецкая компания Onur, одна из главных подрядчиков "Большого строительства".

Но куда более интересна земля, на которой хотят возвести жилой комплекс, ради чего столичные власти даже строят автобан во время войны.

Судьба 113,5 га: от Фирташа до словаков

По данным расследователя, будущий ЖК разместится на части огромного земельного участка с кадастровым номером 8000000000:78:139:0055, площадью 113,5 гектаров.

Участок очень немаленький - 113 гектаров

Судьба этой земли на северной окраине Киева весьма интересна. В свое время она принадлежала фирме подсанкционного ныне олигарха Дмитрия Фирташа и находилась в залоге у банка "Родовид" за долг в 4,8 млрд грн. Позже земельный участок у банка попытались украсть.

А когда сам "Родовид" обанкротился — в нем ввели временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физлиц. Последний решил продать на аукционе самый ценный актив банковского учреждения – те самые 113,5 га земли. Правда, при первых попытках реализации земли за 3,7 млрд грн, в июле 2021 года удалось реально выручить за нее всего 370 млн грн.

Покупателем стала "дочка" словацкой фирмы Lentimex spol – ООО "Лентимекс Украина". По данным аналитической системы YouControl, фирма была создана всего за месяц до победы на аукционе – 18 июня 2021 года – и имеет уставной фонд всего 20 тысяч гривен. Ее первым владельцем был некий Антон Колесник, который вышел из состава учредителей фирмы уже в июле.

Дмитрий Фирташ

По данным реестров, Антон Колесник зарегистрирован как ФОП в сфере компьютерных технологий и владеет ООО "Глобал 2018", которая с 2020 года официально не имела и гривны дохода, зато набрала обязательств более, чем на 2 млн гривен.

Иначе говоря, Антон Колесник очень похож на подставное лицо в фирме, созданной специально под конкурс на покупку земли на Оболони, и которого после победы на нем убрали.

В настоящий момент ООО "Лентимекс Украина" принадлежит словацкой "Лентимекс Инвест" (доля в 65%) и ООО "ИКО инвест" (35%). Последняя принадлежит некоему Юрию Бурлаку, за ним же числится ныне закрытый в Одессе ФОП, работавший в сфере оказания услуг рекламы.

И в этом случае тоже можно говорить об очень высокой вероятности того, что Бурлак является подставным лицом.

Другое дело — собственно словацкая компания Lentimex spol, чьи интересы представляют гражданин Швейцарии Иван Проппер и гражданин Словакии Липтай Мартин.

Вот у словацкой компании вполне могли найтись 370 млн грн, которые отдали за землю, и еще 500 млн евро, которые хотят вложить в некий проект на этой земле. А поскольку предназначение земельного участка № 8000000000:78:139:0055 — жилая и коммерческая застройка, профиль этого проекта угадать несложно.

Земля на самой северной окраине столицы

Торгуют с россией: что еще известно о Lentimex spol

Покупка земли с 90-процентной скидкой (370 млн грн при стартовой цене в 3,7 млрд) и возможность построить за 1,5 млрд грн автобан для удобства будущих жильцов ЖК говорит об огромных потенциальных возможностях ООО "Лентимекс Украина".

Впрочем, и Lentimex spol – весьма состоятельная компания: свою деятельность она начала в 1997 году как международный посредник в торговле продукцией машиностроения, металлургической, химической и энергетической промышленности.

Компания активно торгует с Украиной, реализуя отечественную железную руду ряда обогатительных комбинатов. Но в партнерах числятся и предприятия страны-оккупанта: например, "Кольская горно-металлургическая компания", "Горные машины", "КПС-Сервис" и другие. Причем торговля шла интенсивно – с 2011 по 2022 годы были заключены 1463 сделки.

Но вряд ли российские партнеры Lentimex spol могли бы им помочь в сегодняшнем Киеве, а вот представитель партии власти – легко.

"Крыша" словаков: Шуляк и люди Януковича?

Как писал блогер Владимир Бондаренко, членом набсовета Lentimex является уроженка Киева Наталья Шкляревская. Она же является членом наблюдательного совета Запорожского железорудного комбината, продукцией которого торгуют словаки.

Другой член набсовета ЗЖРК — Александр Шиханов, также директор и владелец ТОВ "Компания по управлению активами "Эссетс девелопмент кэпитал", которому принадлежит ООО "Криэйтор". Совладелицей последней с долей 38,57%, является глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая угодила в скандал вокруг лоббирования интересов строительной мафии.

Имея такого партнера, можно и получить землю с 90-процентной скидкой, и "выбить" из столичного бюджета 1,5 млрд грн для строительства автобана по соседству, чтобы проще было продавать жилье в будущем жилом комплексе.

Дорогая стройка

Но также, как утверждает Владимир Бондаренко, членом набсовета Lentimex является Анжелика Коломиец родом из Донецка, доверенное лицо и младший партнер Сергея Дядечко. Последний же якобы является "мойщиком", т. е. специалистом по отмыванию украденных денег из окружения экс-нардепа Юрия Иванющенко. Он более известен по прозвищу "Юра Енакиевский", являлся близким соратником Януковича и считался т. наз. "смотрящим" в Енакиево – малой родине президента-беглеца.

Именно Дядечко руководил обанкротившимся "Родовид-банком", да так, что, по словам Бондаренко, "в общем-то логично, что земля, находившаяся в залоге "Родовида" в конце концов вернулась к нему".

Есть тут и след известного столичного бизнесмена и экс-нардепа Василия Хмельницкого. Как пишет Владимир Бондаренко, директор ООО "КФ "Укрфинком" Андрей Семенов является подписантом ООО "Лентимекс Украина" от ООО "ИКО Инвест".

"В общем расклад по Верблюду (земельному участку в районе одноименного залива, где брали песок для намыва и застройки жилмассива на Оболони. — Ред.) 35% — Вася Х. (Хмельницкий. – Ред.), 65% — Дядечко+Шиханов (экс-работодатель и партнер Шуляк). ", — подчеркивает Владимир Бондаренко.

А тем временем над городскими властями начали сгущаться тучи — Кабмин объявил мэру Киева Виталию Кличко и главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко выговоры.

Причиной тому могла стать трагедия с гибелью людей из-за закрытых бомбоубежищ в столице, на которые у властей, в отличие от автобана за 1,5 млрд грн, не нашлось денег.