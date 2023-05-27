К Василию Хмельницкому пришло НАБУ, но вопросы к нему были и раньше: 5 главных скандалов

Украинский бизнесмен ранее получал упреки в подозрительно дешевой покупке "Большевика"

Детективы НАБУ на днях пришли с обысками в жилье экс-нардепа и предпринимателя Василия Хмельницкого. Причиной стал земельный участок для строительства "Новопечерской школы", который был приобретен якобы по заниженной цене. НАБУ обратило внимание на Хмельницкого, потому что в 2018 году одна из компаний бизнесмена приобрела участок под корпус у государственного предприятия, связанного с Министерством внутренних дел. Следствие считает, что должностные лица госкомпании присвоили вырученные деньги, а сама продажа состоялась благодаря подделке документов.

Упоминания в медиа часто не на руку самому Хмельницкому. А учитывая, что он занимался строительным бизнесом в Киеве, городе-герое незаконной застройки, — и подавно. "Телеграф" собрал ТОП-5 скандалов, где фигурировала фамилия Хмельницкого.

Приватизация "Большевика"

Бывший Первый машиностроительный завод "Большевик" на Шулявке в Киеве был приватизирован на конкурсе, который сразу был раскритикован. Начальная цена 36 га земли в столице составляла 1,389 млрд. грн. и существенно не выросла. Это вызвало вопрос, а источники "Экономической правды" среди владельцев компаний, интересовавшихся участием в приватизационном конкурсе, утверждали, что бизнесмены Василий Хмельницкий и Степан Черновецкий тайно сговорились для создания выгодных для себя условий приватизации.

На аукцион пришли представители только трех инвесторов:

ООО "Дженерал коммерс", связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова;

ООО "Инвест новация" Степана Черновецкого;

ООО "ДК каскад" Виталия Хомутынника.

Цена выросла всего на 40 млн грн со стартовых 1,38 млрд грн. А источники сообщали, что компания "Агромил дистрибьюшн", которая в 2019 году стала владельцем отдельных зданий на территории завода "Большевик", аффилирована с победителем торгов. Мол, Хмельницкий и Иванов подготовились к приватизации "Большевика" заранее, забрав право собственности на 6 тысяч квадратных метров недвижимости. Судебные споры вокруг отчужденной недвижимости завода отпугнули потенциальных инвесторов.

Своими действиями совладельцы UDP создали неприемлемые условия для участия в торгах других инвесторов, говорит владелец одной из крупных девелоперских компаний. А Хмельницкий и Иванов отправляли гонцов ко всем потенциальным инвесторам "Большевика" и настойчиво просили не участвовать в приватизации завода.

Закрытая набережная RiverStone

Компания UDP (Ukrainian Property Development), принадлежавшая Василию Хмельницкому, построила в Киеве ряд известных проектов: ЖК Новопечерские Липки, Парковый город и RiverStone. Последний из них, ЖК на Позняках оскандалился тем, что возвел забор у Днепра, препятствовавший свободному доступу к водоему вопреки законодательству. Забор установили во время строительства, но не убрали после завершения работ. Скандал с забором продолжается с 2018 года, но до сих пор не разрешился. На сайте Киевсовета две недели назад даже зарегистрировали петицию, чтобы снести забор.

Бизнес в Крыму

Конечно, Крым — это Украина, но не настолько, чтобы работать там в обход санкций ЕС, запрещающих открывать новый и развивать старый бизнес в сфере строительства на аннексированном полуострове. В совместном расследовании "Крымский архив" от 2019-го г. "Настоящего Времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер", которое велось два года, журналисты выяснили, что почти четыре года компании, связанные с Василием Хмельницким, нарушали санкции Евросоюза.

Речь о компаниях "Столичная коммерческая группа" и "Крымская девелоперская компания", зарегистрировавшихся в российском реестре после аннексии, а среди их прямых учредителей была кипрская компания Хмельницкого Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited. Компании строили и владели до 2018 года жилым комплексом "Жигулина Роща" и ТРК Meganom.

В январе 2016 года "Крымская девелоперская компания", владельцем которой на тот момент была кипрская компания Хмельницкого, увеличила уставный капитал почти в 100 раз – с 2,3 млн рублей до 200 млн рублей. А в 2018 г. кипрская Ukrainian Property Development Holdings Limited полностью продала свои доли в крымских компаниях. Сейчас ими владеют россияне и несколько компаний из Кипра и Британских Виргинских островов, чьи владельцы спрятаны за цепочкой оффшоров. Сам Хмельницкий в запросе "Настоящему Времени" подтвердил, что его компании действительно контролировали и "Жигулину рощу", и торговый комплекс Meganom до 2018 года.

Партнерство с "кошельком путина"

ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве долгое время отправляла свои доходы на финансирование российского ВПК. Ведь выяснилось, что часть поступлений перед большой войной шла на счета семьи близкого соратника путина Аркадия Ротенберга, сообщал Trap Aggressor.

До 2020 года бенефициарами ТРЦ были сначала Ротенберг, а затем его дети. Ротенберги владели ТРЦ через цепь других компаний: ООО "Лыбидь", ООО "Авангард-Виларти" и 2 кипрских оффшора. В 2020-м треть бизнеса выкупил уже украинский бизнесмен Василий Хмельницкий, а большей долей завладели двое швейцарцев. Однако теневым владельцем якобы оставался Ротенберг.

В апреле 2022 года полиция производства по компаниям-собственницам ТРЦ Ocean Plaza — ООО "ИС "Лыбидь" и "Авангард-Виларти", Ротенбергу и его сыну Игорю. Дело возбудили по статье "отмывание доходов, полученных преступным путем ".

В августе прошлого года по решению суда арестовали права "ИС "Лыбидь" и "Авангард-Виларти", а впоследствии и все принадлежащее им имущество, включая ТРЦ "Ocean Plaza". В сентябре Печерский районный суд отменил арест, сначала на треть прав бизнесмена Хмельницкого, а затем и на все имущество, что позволило возобновить работу "Ocean Plaza".

Банкротство банка "Хрещатик"

В 2016 году одним из самых громких банкротств стало банкротство банка "Хрещатик". Его акционеры не смогли спасти учреждение, однако договорились о выводе из него активов, из-за чего вкладчики и государство понесли существенный ущерб. Фонд гарантирования сообщал, что из банка вывели 2,3 миллиарда гривен путем вложения средств в так называемые "бесценные" бумаги. Это были компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированных по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько работников.

"ЭП" обращала внимание на то, что после проверки банка в конце 2015 года НБУ не отреагировал на "дыру" в капитале учреждения размером 4,8 млн грн. Благодаря этому у акционеров банка, среди которых были КГГА, компания "Киевская инвестиционная группа", связываемая с Хмельницким, и экс-руководителя "Запорожстали" Николая Солдатенко, появилось достаточно времени для постепенного вывода средств из банка до его ликвидации. Мол, КГГА в сговоре с акционерами успела позаботиться о своем состоянии, не беспокоясь о судьбе благотворительных фондов, средства которых также находились в учреждении. Фонды не только потеряли значительные суммы пожертвований — им пришлось расторгать контракты с международными донорами. К примеру, в беде оказался Фонд Богдана Гаврилишина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о санкциях в виде конфискации в собственность государства ТРЦ Ocean Plaza у российских владельцев.