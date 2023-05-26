НАБУ нагрянуло к известному бизнесмену: топы всеукраинских компаний встали на его защиту

Коллеги Хмельницкого осудили обыски НАБУ у предпринимателей и объяснили, как от этого страдает экономика Украины

В жилье у бывшего нардепа Украины и действующего предпринимателя Василия Хмельницкого в пятницу, 26 мая, прошли обыски НАБУ. Причиной стал земельный участок для строительства школы, который был приобретен якобы по заниженной цене.

Подробностями Василий Хмельницкий поделился на своей странице в Фейсбук. Обыски у него дома прошли в тот момент, когда он находился на работе.

По его словам, причиной обыска стало дело, которое расследуют больше 4-х лет. Хмельницкий вместе с партнером купили участок земли для строительства новой школы. Этот проект был для них социальным, а не новым бизнесом. Земельный участок был куплен на открытом аукционе с "соблюдением всех возможных требований". Была оплачена полная стоимость участка в размере 18,9 млн гривен после чего им были предоставлены права собственности. Однако в НАБУ считают, что стоимость земельного участка была слишком занижена. Но Хмельницкий объяснил, что на этом участке (комплекс Новопечерские Липки) не может размещаться коммерческая или жилая недвижимость, поэтому стоимость была максимально возможной.

"Я понимаю, что каждый выполняет свою работу, уважаю следователей НАБУ за их активную деятельность во время войны. Если этот заказ лично против меня, то в ближайшее время ожидал бы обыски от СБУ и ДБР по более громким делам. Но есть одно но. Предпринимателям сейчас тяжело, как и всем украинцам", — добавил Хмельницкий.

По его словам, предприятия ежедневно несут колоссальные убытки, и при этом еще донатят на ВСУ. Тем не менее бизнес пытается работать и развивать экономику страны. Бизнесмен считает, что "макси-шоу" во время войны неуместны, так как бизнесмены, которые сейчас остались в стране, готовы к диалогу. А такой подход их только отпугивает.

"Только за последние месяцы узнал десятки подобных случаев с показательными обысками у уважаемых предпринимателей. За этим отрицательным трендом наблюдает как украинское общество, так и иностранные инвесторы. Есть искренняя надежда, что власть прислушивается к голосу бизнеса, потому что победить внешнего врага и развивать экономику Украины возможно только объединив усилия. Я на месте, никуда не собираюсь уезжать и готов ответить на все вопросы", — резюмировал Василий Хмельницкий.

Позиция общества

Обыски от НАБУ осудил ряду краинских предпринимателей. Так, соучредитель monobank Олег Гороховский отметил, что власть должна прекратить "кошмарить бизнес", ведь это отпугивает инвесторов, которые сейчас очень важны. Он добавил, что "маски-шоу" перебор в данном случае и в аналогичных.

"Если мы ждем, что к нам придут инвестиции, то следует понимать — иностранные инвесторы "не будут купаться там, где не плавают местные". Следует прекратить кошмарить бизнес обысками и попытаться вести расследование так, чтобы предприниматели не заикались, увидев силовые структуры. Я не знаю, виноват Хмельницкий или нет, но абсолютно уверен, что маски-шоу в этом случае чрезмерны", — заявил Гороховский.

Аналогичное мнение высказал и совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк. Он провел параллель между ракетными атаками и обысками у предпринимателей, заявив, что оба действия уменьшают инвестиции и тормозят экономику.

"Неприкосновенность частной собственности – главное отличие между бедными и богатыми странами! Никакие "Лугано" не помогут восстановить страну, пока не будет благоприятных условий и гарантий защиты собственности для инвестора", — резюмировал предприниматель.

Президент фармацевтической компании "Биофарма" Константин Ефименко также выступил против "маски-шоу". По его словам, он не понимает целей обысков у предпринимателя, который во время войны продолжает строить бизнес внутри страны. И дело тут вовсе не в земельном участке и его якобы заниженной стоимости.

"Кому нужен обыск? Какая цель? Дело в том, что если частная собственность не будет защищена, если мы не отойдем от давления на бизнес путем проведения обысков на дому и в офисах, мы не получим инвестиций в экономику страны", — подчеркнул он.

Ефименко добавил, что Украине не удастся изменить систему образования, если туда не инвестировать. И молодежь продолжит покидать страну, чтобы учиться в европейских вузах. Чтобы это предотвратить, "маски-шоу" необходимо прекратить в экономических правоотношениях, ведь собственность должна быть защищена.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в середине февраля аналогичные "маски-шоу" прошли в офисе у основателя CEO IT-компании MacPaw Александра Косована. Коллеги по бизнесу и министр вступились за него и призвали прекратить незаконные обыски.