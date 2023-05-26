НАБУ нагрянуло до відомого бізнесмена: топи всеукраїнських компаній стали на його захист

Колеги Хмельницького засудили обшуки НАБУ у підприємців та пояснили, як від цього страждає економіка України

У житло у колишнього нардепа України та чинного підприємця Василя Хмельницького у п’ятницю, 26 травня, пройшли обшуки НАБУ. Причиною стала земельна ділянка для будівництва школи, яка була придбана нібито за заниженою ціною.

Подробицями Василь Хмельницький поділився на своїй сторінці у Фейсбук. Обшуки в нього вдома пройшли в той момент, коли він був на роботі.

За його словами, причиною обшуку стала справа, яку розслідують понад 4 роки. Хмельницький разом із партнером купили ділянку землі для будівництва нової школи. Цей проект був для них соціальним, а не новим бізнесом. Земельна ділянка була куплена на відкритому аукціоні з "дотриманням усіх можливих вимог". Було сплачено повну вартість ділянки у розмірі 18,9 млн гривень після чого їм було надано права власності. Однак у НАБУ вважають, що вартість земельної ділянки була надто занижена. Але Хмельницький пояснив, що на цій ділянці (комплекс Новопечерські Липки) не може розміщуватись комерційна чи житлова нерухомість, тому вартість була максимально можливою.

"Я розумію, що кожен виконує свою роботу, поважаю слідчих НАБУ за їхню активну діяльність під час війни. Якщо це замовлення особисто проти мене, то найближчим часом очікував би обшуки від СБУ та ДБР у більш гучних справах. Але є одне але. Підприємцям зараз важко, як і всім українцям", — додав Хмельницький.

За його словами, підприємства щодня зазнають колосальних збитків, і при цьому ще донатять на ЗСУ. Проте бізнес намагається працювати та розвивати економіку країни. Бізнесмен вважає, що "максі-шоу" під час війни є недоречними, оскільки бізнесмени, які зараз залишилися в країні, готові до діалогу. А такий підхід їх лише відлякує.

"Тільки за останні місяці дізнався десятки подібних випадків із показовими обшуками у поважних підприємців. За цим негативним трендом спостерігає як українське суспільство, так і іноземні інвестори. Є щира надія, що влада прислухається до голосу бізнесу, бо перемогти зовнішнього ворога та розвивати економіку України можливо, тільки об’єднавши зусилля. Я на місці, нікуди не збираюся їхати і готовий відповісти на всі питання", — резюмував Василь Хмельницький.

Позиція суспільства

Обшуки від НАБУ засудили низка українських підприємців. Так, співзасновник monobank Олег Гороховський зазначив, що влада має припинити "кошмарити бізнес", адже це відлякує інвесторів, які зараз дуже важливі. Він додав, що "маски-шоу" перебір у цьому випадку і в аналогічних.

"Якщо ми чекаємо, що до нас прийдуть інвестиції, то слід розуміти — іноземні інвестори "не купатимуться там, де не плавають місцеві". Слід припинити кошмарити бізнес обшуками і спробувати вести розслідування так, щоб підприємці не заїкалися, побачивши силові структури. Я не знаю, чи винен Хмельницький чи ні, але абсолютно впевнений, що маски-шоу в цьому випадку надмірні", — заявив Гороховський.

Аналогічну думку висловив і співвласник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк. Він провів паралель між ракетними атаками та обшуками у підприємців, заявивши, що обидві дії зменшують інвестиції та гальмують економіку.

"Недоторканність приватної власності – головна відмінність між бідними та багатими країнами! Жодні "Лугано" не допоможуть відновити країну, доки не буде сприятливих умов та гарантій захисту власності для інвестора", — резюмував підприємець.

Президент фармацевтичної компанії "Біофарма" Костянтин Єфименко також виступив проти "маски-шоу". За його словами, він не розуміє цілей обшуків у підприємця, який під час війни продовжує будувати бізнес у країні. І справа тут зовсім не в земельній ділянці та її нібито заниженій вартості.

"Кому потрібен обшук? Яка мета? Справа в тому, що якщо приватна власність не буде захищена, якщо ми не відійдемо від тиску на бізнес шляхом проведення обшуків вдома та в офісах, ми не отримаємо інвестицій в економіку країни", — наголосив він.

Єфименко додав, що Україні не вдасться змінити систему освіти, якщо туди не інвестувати. І молодь продовжить залишати країну, щоб навчатися у європейських вишах. Щоб цьому запобігти, "маски-шоу" необхідно припинити в економічних правовідносинах, адже власність має бути захищена.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у середині лютого аналогічні "маски-шоу" пройшли в офісі у засновника CEO IT-компанії MacPaw Олександра Косована. Колеги з бізнесу та міністр заступилися за нього та закликали припинити незаконні обшуки.