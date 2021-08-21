Укр

Мы экономим время, а время – это деньги: украинский миллионер пересел на метро

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Мы экономим время, а время – это деньги: украинский миллионер пересел на метро Новость обновлена 21 августа 2021, 13:55
Василий Хмельницкий

Экс-нардеп и миллионер из-за пробок пересел на метро.

Украинский бизнесмен, основатель холдинговой компании UFuture и миллионер по версии Forbes Василий Хмельницкий на время репетиций парада ко Дню Независимости пересел на общественный транспорт.

Бывший народный депутат опубликовал пост в Фейсбук и показал, что он пользуется метро.

Бизнесмен отметил, что таким образом он экономит свое время: "Неважно сколько у тебя денег или какая у тебя машина. Самый быстрый транспорт сегодня — это метро. Мы экономим время, а время это деньги".

Миллионер Василий Хмельницкий в метро
Миллионер Василий Хмельницкий в метро

Подписчики сразу же принялись комментировать поступок предпринимателя и отметили, что метро — это и комфортно, и быстро:

"Согласен. Встреча час, максимум два. А время в пути 6-8 часов. Пора думать о телепортации)))"

"Да, это настоящая правда, что касаемо Киева. Плюс метро в том, что оно даёт больший процент доехать в нужное время и в необходимое место"

"Метро — прекрасный выбор. Многие богатые люди предпочитают метро в час пик и это нормально".

Отметим, что Украина готовится к масштабным празднованиям 30-летия независимости. В Киеве проходят репетиции военного парада. В связи с этим перекрывают ряд улиц. "Телеграф" публиковал детальную инфографику  об ограничении движения транспорта.

Кроме того, "Телеграф" решил проверить, как относятся украинцы к проведению военного парада.

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