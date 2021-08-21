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Ми економимо час, а час — це гроші: український мільйонер пересів на метро

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Ми економимо час, а час — це гроші: український мільйонер пересів на метро Новина оновлена 21 серпня 2021, 13:55
Василь Хмельницький

Екс-нардеп і мільйонер через затори пересів на метро.

Український бізнесмен, засновник холдингової компанії UFuture і мільйонер за версією Forbes Василь Хмельницький на час репетицій параду до Дня Незалежності пересів на громадський транспорт.

Колишній народний депутат опублікував пост в Фейсбуці і показав, що він користується метро.

Бізнесмен зазначив, що таким чином він економить свій час: "Неважливо скільки у тебе грошей або яка в тебе машина. Найшвидший транспорт сьогодні — це метро. Ми економимо час, а час це гроші".

Мільйонер Василь Хмельницький в метро
Мільйонер Василь Хмельницький в метро

Під постом відразу ж почали коментувати вчинок підприємця і відзначили, що метро — це і комфортно, і швидко:

"Згоден. Зустріч годину, максимум дві. А час у дорозі 6-8 годин. Пора думати про телепортаціюї)))"

"Так, це справжня правда, що стосовно Києва. Плюс метро в тому, що воно дає більший відсоток доїхати в потрібний час і в потрібне місце"

"Метро — прекрасний вибір. Багато заможних людей користуються метро в годину пік і це нормально".

Відзначимо, що Україна готується до масштабних святкувань 30-річчя незалежності. У Києві проходять репетиції військового параду. У зв’язку з цим перекривають ряд вулиць. "Телеграф" публікував детальну інфографіку по обмеження транспорту.

Крім того, "Телеграф" вирішив перевірити, як ставляться українці до проведення військового параду.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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