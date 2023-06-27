Кабмин объявил выговор Кличко и главе КМВА, уволены несколько глав райадминистраций

Кабинет министров Украины принял решение по мэру Киева Виталию Кличко и главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко. Им объявили выговоры, вероятно, из-за ненадлежащего состояния укрытий в столице и области.

Об этом сказано в правительственном Telegram-канале. Несколькими часами ранее премьер Украины Денис Шмыгаль анонсировал принятие кадровых и дисциплинарных решений, которые связаны именно с проверкой всех укрытий в Украине.

Так, министры поддержали проект распоряжения Кабмина в котором шла речь о привлечении к дисциплинарной ответственности нескольких чиновников. Помимо Кличко и Попко выговоры были объявлены главам районных госадминистраций Киева в Голосеевском, Оболонском, Печерском, Соломенском районах. Кроме того, и.о. представителям РГА в Дарницком и Шевченковском районах столицы тоже были вынесены выговоры.

Причина дисциплинарного наказания не указывается, однако незадолго до этого премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в прошлую пятницу был собран СНБО где обсудили проблему с Укрытиями по всей стране. Именно во исполнение поручений СНБО сегодня правительство Украины приняло кадровые и дисциплинарные решения. Напомним, что в Киев из-за закрытого укрытия погибли люди, после чего правительство объявило проверку всех убежищ и выяснило, что около 13% из них не могут принимать людей.

Также Кабмин поддержал распоряжения президента и уволил нескольких глав районных администраций, а именно:

Хомича Александра Степановича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области.

Степановича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области. Мерзлюк Людмилы Владимировны с должности председателя Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Владимировны с должности председателя Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области. Сизон Татьяны Анатольевны с должности председателя Конотопской районной государственной администрации Сумской области.

Анатольевны с должности председателя Конотопской районной государственной администрации Сумской области. Ратникова Дмитрия Геннадьевича с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.

Геннадьевича с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации. Павловского Сергея Анатольевича с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

И освободил от временного исполнения обязанностей:

Бабия Павла Николаевича от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации

Николаевича от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Коваленко Сергея Ивановича от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации

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