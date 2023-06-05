Ситуация остается плачевной: в Киеве провели тщательную проверку состояния укрытий (инфографика)

В Киеве почти половина убежищ непригодна для размещения граждан

Ситуация с убежищами в Киеве остается плачевной. Почти половина укрытий не готова принимать людей во время воздушной тревоги.

Об этом в своем Телеграм-канале написал министр стратегической промышленности Александр Камышин.

По его словам, ситуация с бомбоубежищами в столице − критическая.

"Подвели итоги 2-го дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова", — уточнил он.

По состоянию на утро 5 июня в столице проверили 1849 убежищ. Из них 32% (596 объектов) не готовы к приему людей, а еще 13% (242 объекта) вообще не смогли открыть.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в Telegram написал, что его представители проверили свыше 1600 укрытий по состоянию на утро 5 июня. Больше трети (37% или 590 объектов) оказались в неудовлетворительном состоянии.

"Напомню, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Проверка продолжается. Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту относительно кадровых решений", – уточнил столичный мэр.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы возмущены трагедией из-за закрытого бомбоубежища. По их мнению, за смерть украинцев, которые погибли в ночь на 1 июня, должны отвечать не только россияне, а и украинские чиновники.