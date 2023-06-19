Не добежали 5 метров до укрытия: в Сумской области от обстрела россиян погиб отец-полицейский с малолетним сыном

Отец погиб на месте, ребенка не успели довезти в больницу, он умер на руках

В результате обстрела Сумщины ненавистным российским врагом в воскресенье, 18 июня, погибли двое гражданских – старший лейтенант полиции Роман Бабенко и его 4-летний сын.

Об этом сообщили в полиции области.

"Оперуполномоченный сектора криминальной полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции старший лейтенант полиции Роман Бабенко погиб вместе со своим сыном в результате очередной атаки военных рф. Ему было 38-лет, а ребенку только 4. Враг среди бела дня нещадно обстрелял из артиллерии центральную часть г. Белополье. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью правоохранителя и его ребенка", — говорится в сообщении.

Мэр Белополья Юрий Зарко рассказал "Суспільному", как произошло трагическое событие.

"Как раз проходили отец с сыном. И буквально в трех метрах от них прилетел снаряд. Они просто бежали в укрытие и буквально не добежали 5 метров. Отец на месте погиб, ребенка не успели довезти в больницу, умер на руках", — сказал он.

По словам городского головы, это произошло около 16.20. Также Зарко добавил, что в центре города зафиксировали мощные взрывы.

"Трудно найти слова, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери. Руководство и личный состав полиции Сумщины разделяют горе семьи, родных и близких. Скорбим вместе с вами, эта потеря непоправима для всех нас. Помним и не простим!" – говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Сумской области.

Ранее сообщалось об очередном теракте российских нацистов: их противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль, в котором ехали гражданские украинцы. Погибли супруги.