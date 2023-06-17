Ракета попала в авто: оккупанты убили волонтеров в Харьковской области (обновлено)

В ОВА заявили, что россияне осуществили очередной акт террора против мирных граждан

Харьков и область регулярно подвергаются обстрелам со стороны российских солдат. В субботу, 17 июня, оккупанты обстреляли с. Гурьев Казачок в Богодуховском районе, убив, по предварительной информации, четырех мирных граждан. Однако позже стало известно, что в авто было только два пассажира.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, все детали произошедшего устанавливаются.

Легковой автомобиль с гражданскими людьми ехал в сторону села Гурьев Казачок. В этот момент в авто попала противотанковая управляемая ракета. По уточненным данным, в момент попадания из ПТРК "Корнет" погибли два волонтера, жители смт Золочев. Мужчине было 52 года, а женщине 53, сообщил глава ОВА.

Синегубов опубликовал фото сожженного автомобиля. Транспортное средство после попадания ракеты загорелось и сгорело практически дотла.

"Это очередной террор россиян против мирного населения", — заявил Олег Синегубов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в результате обстрела Житомирской области погиб один человек, а также есть пострадавшие. Кроме того оккупанты разрушили десяток домов в жилом секторе.