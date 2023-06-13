Ночная атака по Украине: что известно о последствиях в Киеве, Харькове и Кривом Роге

Россияне ударили по пятиэтажке в Кривом Роге

Украинская армия гонит российских оккупантов на поле боя, в ответ они снова терроризируют мирные города Украины. В ночь на 13 июня россияне совершили очередную массированную воздушную атаку, ударив по Киеву, Харькову, Кривому Рогу.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар четырьмя "шахедами", один из них был уничтожен нашими защитниками.

Кривой Рог. Есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры. Пострадали люди, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется.

Киев. Как сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), предварительно, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны…", — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Харьков. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, россияне ударили по объектам гражданской инфраструктуры Харькова "шахедами".

"Предварительно в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае — складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар", — рассказал он.

Информация о пострадавших уточняется. На местах прилетов работают все соответствующие службы.

Как сообщал "Телеграф", 8 июня российские кафиры нанесли ракетный удар по Умани. Под удар попали промышленный объект и автомойка, пострадали восемь человек.