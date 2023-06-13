Нічна атака по Україні: що відомо про наслідки у Києві, Харкові та Кривому Розі

Росіяни поцілили у багатоповерхівку у Кривому Розі

Українська армія жене російських окупантів на полі бою, у відповідь вони знову тероризують мирні міста України. У ніч на 13 червня вони здійснили чергову масовану повітряну атаку, вдаривши по Києву, Харкову, Кривому Рогу.

Як повідомили у Генштабу ЗСУ, попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма "шахедами", один з них був знищений нашими захисниками.

Кривий Ріг. Є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні обʼєкти інфраструктури. Постраждали люди, деякі перебувають у вкрай важкому стані. Інформація уточнюється.

Київ. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, які традиційно випустили стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Харків. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, росіяни вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури Харкова "шахедами".

"Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку — складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа", — розповів він.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

Як повідомляв "Телеграф", 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані. Під удар потрапили промисловий об’єкт та автомийка, постраждали вісім людей.