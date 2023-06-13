Окупанти запустили ракети по Україні: що відомо про обстріл

Перші ракети увійшли до повітряного простору України близько 2:50

У ніч на 13 червня російські окупанти знову влаштували обстріл України із застосуванням ракет та ударних безпілотників.

Як повідомили моніторингові групи, запуск ракет був зафіксований близько 1:10 з Каспійського моря, а приблизно о 1:40 було здійснено запуск дронів у бік південних областей України з Краснодарського краю рф.

Дрони були помічені у Харківській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, при цьому в останній також чули роботу ППО.

Після цього повітряна тривога поширилася на більшій частині території України, а о 2.50 стало відомо, що перші ракети зайшли в повітряний простір нашої країни.

Варто зазначити, що напередодні стало відомо, що росіяни запустили 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95, які є носіями крилатих ракет Х-101. Втім, точна кількість ракет, які знаходяться на бортах, невідома, проте жителів України закликали перебувати в безпечних місцях.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти почали застосовувати нову тактику ракетних обстрілів. Так, за словами представника Повітряних сил, деякі ракети та БПЛА не мали якоїсь конкретної мети і просто "намотували кола" в повітряному просторі України.