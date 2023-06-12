Обстрілів побільшає? росія стягнула до кордону новий тип ракет

Ці ракетні комплекси призначені для знищення кораблів у морі.

Росіяни перемістили ближче до кордону з Україною дивізіон ракетного комплексу Бал. Його розмістили у Брянській області, через що обстріли півночі нашої країни можуть посилитися.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного опору (ЦНС). Дивізіон ЗРК "Бал" призначений для ураження об’єктів на воді, але, швидше за все, використовуватиметься по земним цілям в Україні.

ЗРК "Бал" знаходиться у складі 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ Чорноморського флоту, яка базується у місті Уташ Краснодарського краю.

"Дивізіон призначений для поразки кораблів. Однак через відсутність відповідних ракет "Бал" порівняли за дальністю і можливостями стрілянини по сухопутних цілях з БРК "Бастіон", який використовує надзвукову ракету "Онікс", — сказано в повідомленні ЦНС.

Для цього комплекс озброєний ракетами Х-35/35У, якими раніше не обстрілювали Україну. 2021 року їх модернізували, збільшивши дальність поразки мети з 260 до 500 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії назвали терміни розміщення ядерної зброї у Білорусі. Переміщення ядерних боєприпасів "іде за планом", заявив російський диктатор на зустрічі з білоруським колегою.