Обстрелов станет больше? россия стянула к границе новый тип ракет

Эти ракетные комплексы предназначены для уничтожения кораблей в море

Россияне переместили ближе к границе с Украиной дивизион ракетного комплекса "Бал". Его разместили в Брянской области, из-за чего обстрелы севера нашей страны могут усилиться.

Об этом сказано в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС). Дивизион ЗРК "Бал" предназначен для поражения объектов на воде, но будет, скорее всего, использоваться по земным целям в Украине.

ЗРК "Бал" находится в составе 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск Черноморского флота, которая базируется в городе Уташ Краснодарского края.

"Дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако за неимением соответствующих ракет "Бал" сравнили по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям из БРК "Бастион", использующий сверхзвуковую ракету "Оникс", — сказано в сообщении ЦНС.

Для этих целей комплекс вооружен ракетами Х-35/35У, которыми ранее не обстреливали Украину. В 2021 году их модернизировали, увеличив дальность поражения цели с 260 до 500 км.

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