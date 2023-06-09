"Намотують кола": у ЗСУ розповіли про нову хитрість росіян під час ракетних атак

Росіяни хочуть промацати слабкі місця української ППО

Під час чергової масштабної ракетної атаки на Україну росіяни пішли на хитрість. У такий спосіб вони хочуть промацати слабкі місця української ППО.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в ніч на 9 червня армія росії випустила по Україні дрони і крилаті ракети. Деякі з других фактично не мали кінцевої мети, а намотували кола навколо міст.

"Цього разу направили і дрони-камікадзе, і розвідувальні безпілотники, і ракети, які літали фактично кругами (вони так запрограмовані, що можуть намотувати фактично кола довкола міст).Яка мета? Те, що – паніку сіяти – то я навіть не беру до уваги, це – завжди, а загалом, щоби розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. "Шахеди" застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони. Ракети теж хочуть ввести нас в оману, адже їх запускають в одному напрямку, потім вони змінюють напрямок, намотують кола по маршруту слідування. Де можливо, вони, зрозуміло, що знищуються", — каже Ігнат, додаючи, що "саме 4 з 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55 і було сьогодні знищено".

При цьому у Повітряних силах нагадали, що ракети X-55 за своїм первісним призначенням є носієм тактичного ядерного заряду, але росіяни часто використовують їх "порожніми" як хибні цілі, щоб виснажувати українську ППО.

Ігнат вважає, що таким чином ворог, можливо, економить свій запас високоточної далекобійної зброї, плюс — хоче, щоб Україна витрачала на їхнє знищення свої зенітні керовані ракети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни обстріляли Звягель на Житомирщині.

Також ми повідомляли про те, що момент прильоту російської ракети по АТБ до Умані потрапив на відео.