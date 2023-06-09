"Склад овочевих боєприпасів": момент прильоту російської ракети по АТБ в Умані потрапив на відео

У мережі показали момент прильоту російської ракети по "АТБ" в Умані

У мережі з’явилося відео російського обстрілу Умані, який відбулося увечері 8 червня. Момент прильоту ракети зафільмувала камера всередині супермаркету.

Про це повідомляє "Телеграф".

На новому приголомшливому відео можна побачити, як у момент, коли мирні українці робили покупки в магазині, туди прилетіла російська ракета. У всіх вітринах за секунду вилетіли шибки, а люди в паніці почали залишати заклад.

Ці кадри є ще одним підтвердженням злочинів росіян. Вони, до речі, ще вчора спробували відхреститись від нового звірства і заявили, що вразили "склад боєприпасів".

Як тепер можна переконатись, звичайно ж ніякого "складу зброї" всередині супермаркету не існувало, а ціллю загарбників були саме мирні жителі.

Нагадаємо, що Умань уже не вперше стає об’єктом терористичних атак росіян. Лише місяць тому вони направили свою ракету прямо в житловий будинок, де під завалами загинули, зокрема й діти. Тоді в Міноборони росії цинічно пораділи смертям мирних українців і опублікували на своїй сторінці в соцмережі картинку з написом "точно в ціль".

Раніше ми писали про те, що 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС.