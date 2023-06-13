Росіяни вдарили по Кривому Рогу, є "приліт" у багатоповерхівку: перші подробиці (фото та відео)

Загалом від російських снарядів постраждало кілька об'єктів інфраструктури по місту

Ранок вівторка, 13 червня, видався для жителів Кривого Рогу досить непростим — внаслідок нічного ракетного обстрілу у місті є влучання у кілька об'єктів. Найбільш важкою є ситуація в одній із житлових п'ятиповерхівок, де одразу ж спалахнула пожежа.

Деталі повідомив очільник ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі, фотографіями та відео з місця надзвичайної події діляться місцеві пабліки та ЗМІ.

За словами Вілкула, в Кривому Розі сталося кілька прильотів у "абсолютно мирні об'єкти", причому в різних районах. Один зі снарядів росіян прилетів прямісінько у багатоквартирний будинок.

"Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж", — стверджує чиновник.

За попередніми даними, є чимало постраждалих, серед них люди у вельми важкому стані. Також очікується, що під завалами будинку також лишаються його мешканці. Повну інформацію обіцяють надати після остаточної ліквідації наслідків влучання.

Як стверджують очевидці, у будинках поруч із постраждалою багатоповерхівкою через вибухову хвилю також винесло вікна, люди нажахані, по місту добре було чутно як звуки вибухів, так і подальші сирени машин екстрених служб.

Факт "прильоту" підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, крім поранених, є і загиблі. Проводяться рятувальні роботи, згодом буде уточнення по кількості жертв.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше попереджав, що обстрілів може побільшати, адже росіяни стягли до кордону новий тип озброєння — зенітно-ракетні комплекси "Бал". Однак нічна тривога оголошувалася через запуски крилатих ракет із акваторії Каспійського моря.