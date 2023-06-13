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Росіяни вдарили по Кривому Рогу, є "приліт" у багатоповерхівку: перші подробиці (фото та відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Рятувальники займаються ліквідацією пожежі, котра спалахнула внаслідок влучання ракети Новина оновлена 13 червня 2023, 06:05
Рятувальники займаються ліквідацією пожежі, котра спалахнула внаслідок влучання ракети. Фото Перший міський

Загалом від російських снарядів постраждало кілька об'єктів інфраструктури по місту

Ранок вівторка, 13 червня, видався для жителів Кривого Рогу досить непростим — внаслідок нічного ракетного обстрілу у місті є влучання у кілька об'єктів. Найбільш важкою є ситуація в одній із житлових п'ятиповерхівок, де одразу ж спалахнула пожежа.

Деталі повідомив очільник ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі, фотографіями та відео з місця надзвичайної події діляться місцеві пабліки та ЗМІ.

За словами Вілкула, в Кривому Розі сталося кілька прильотів у "абсолютно мирні об'єкти", причому в різних районах. Один зі снарядів росіян прилетів прямісінько у багатоквартирний будинок.

"Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж", — стверджує чиновник.

За попередніми даними, є чимало постраждалих, серед них люди у вельми важкому стані. Також очікується, що під завалами будинку також лишаються його мешканці. Повну інформацію обіцяють надати після остаточної ліквідації наслідків влучання.

Як стверджують очевидці, у будинках поруч із постраждалою багатоповерхівкою через вибухову хвилю також винесло вікна, люди нажахані, по місту добре було чутно як звуки вибухів, так і подальші сирени машин екстрених служб.

Факт "прильоту" підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, крім поранених, є і загиблі. Проводяться рятувальні роботи, згодом буде уточнення по кількості жертв.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше попереджав, що обстрілів може побільшати, адже росіяни стягли до кордону новий тип озброєння — зенітно-ракетні комплекси "Бал". Однак нічна тривога оголошувалася через запуски крилатих ракет із акваторії Каспійського моря.

Теги:
#Обстріл #Дніпропетровська область #Кривий Ріг #Ракетний удар