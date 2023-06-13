Украинские защитники продвигаются сразу на двух направлениях: свежие карты боев

Основные усилия враг сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

Идут 475-е сутки войны с российскими оккупантами, украинские воины продолжают успешные контрнаступательные действия на Запорожском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Институт изучения войны(ISW).

Как сообщил Генштаб Украины, основные усилия враг сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

12 июня российские войска совершили атаки к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты без успеха наступали вблизи Белогоровки и Веселого.

На геолокационных кадрах, опубликованных 11 июня, видны подразделения российской 85-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус так называемой "ЛНР"), действующие в районе Белогоровки.

Луганская область

Бои на Донбассе

Спикер Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские силы продвинулись на флангах Бахмута от 250 до 700 метров. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за последнюю неделю украинские войска продвинулись на левом фланге Бахмута на 1,5 км, а на правом — на 3,5 км, заняв 16 квадратных километров территории.

Бахмутское направление

По сообщениям Генштаба ВСУ, россияне также проводили неудачные наступательные операции вблизи Ивановского и Белой Горы.

Донецкая область

12 июня российские войска наступали вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что они вели неудачные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры, которые демонстрируют, что чеченские силы "Сивер-Ахмат" якобы действуют на Марьинском направлении.

"Южная ось"

Украинские силы совершили наземные атаки вблизи границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов. Геолокационные кадры показывают, что Силы обороны продвинулись к позициям к западу от Новодонецкого.

Запорожская область

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и другие украинские официальные источники 12 июня подтвердили, что украинские войска освободили районы к югу и юго-западу от Великой Новоселки, в частности Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожевое, Благодатное и Макаровку.

12 июня российские и украинские источники заявили, что российские войска разрушили дамбу на реке Мокры Ялы к югу от Великой Новоселки.

Херсонская и Николаевская области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские войска освободили Лобково (26 км юго-западнее Орехова) в неустановленную дату.

Как сообщал "Телеграф", утром во вторник, 13 июня россияне ракетами атаковали Кривой Рог. Под удар попала жилая пятиэтажка, где сразу же вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадало немало людей, некоторые находятся в тяжелом состоянии.