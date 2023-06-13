Оккупанты запустили ракеты по Украине: что известно об обстреле

Первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины около 2:50

В ночь на 13 июня российские оккупанты вновь устроили обстрел Украины с применением ракет и ударных беспилотников.

Как сообщили мониторинговые группы, запуск ракет был зафиксирован около 1:10 из Каспийского моря, а примерно в 1:40 были осуществлены запуски дронов в сторону южных областей Украины из Краснодарского края рф.

Дроны были замечены в Харьковской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях, при этом в последней также слышали работу ПВО.

После этого воздушная тревога распространилась на большей части территории Украины, а в 2:50 стало известно, что первые ракеты зашли в воздушное пространство нашей страны.

Стоит отметить, что накануне стало известно, что россияне запустили 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые являются носителями крылатых ракет Х-101. Впрочем, точное количество ракет, которые находятся на бортах неизвестно, однако жителей Украины призвали находиться в безопасных местах

Как сообщалось ранее, российские оккупанты начали применять новую тактику ракетных обстрелов. Так по словам представителя Воздушных сил некоторые ракеты и БПЛА не имели какой-то конкретной цели и просто "наматывали круги" в воздушном пространстве Украины.