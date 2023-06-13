Российские бомбардировщики летят к пусковым позициям: украинцев призвали не игнорировать тревогу

украинцам советуют во время тревоги находиться в безопасных местах

В россии зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков, которые способны нести крылатые ракеты Х-101.

По данным мониторинговых групп, 9 самолетов Ту-95 вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, а позже к ним присоединился еще один из аэродрома "Энгельс".

Все указанные самолеты двигаются в район Каспийского моря, откуда обычно производятся запуски крылатых ракет по территории Украины.

Отмечается, что если они не будут менять курс движения, то на пусковые рубежи они выйдут ориентировочно в 1:00 — 3:00 вторника, 13 июня.

При этом точно неизвестно сколько ракет находится на бортах и будут ли осуществляться их запуски. Впрочем, не исключено, что в дополнение к ракетам по Украине ночью могут быть также запущены ударные дроны.

Стоит отметить, что в Днепропетровской ОВА уже призвали жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты начали применять новую тактику ракетных обстрелов. Так по словам представителя Воздушных сил некоторые ракеты и БПЛА не имели какой-то конкретной цели и просто "наматывали круги" в воздушном пространстве Украины.