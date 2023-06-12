Ребенок из Украины погиб в Польше в ДТП: водитель был пьян

В Польше в результате ДТП погиб украинец

В Польше произошло ДТП с участием гражданина Украины. На дороге в Шамотульском повете Великопольского воеводства пьяный водитель совершил наезд на 14-летнего нашего соотечественника, который передвигался на обочине на велосипеде. К сожалению, подросток скончался в больнице.

Об этом пишет издание InPoland со ссылкой на пресс-секретаря польского города Шамотул Сандру Чуду.

По информации местной полиции, водитель Seicento пытался притормозить, когда увидел на обочине двух велосипедистов, и в этот момент в него сзади на скорости влетел Passat. В результате столкновения Seicento отбросило на встречную полосу, а водитель Passat совершил наезд на велосипедистов.

В результате ДТП различные травмы получили пятеро человек. В их числе были и 14-летний подросток из Украины.

Позже в полиции установили, что виновником аварии был водитель автомобиля Passat, который в момент ДТП был в нетрезвом состоянии. В его организме обнаружили 1,6 промилле алкоголя. В данный момент мужчина задержан.

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