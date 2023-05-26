Пьяное смертельное ДТП с судьей в Киеве: появились новые подробности и реакция силовиков (фото, обновлено)

Появились подробности ночной смертельной аварии в Киеве

Следователи ГБР начали расследование обстоятельств смертельного ДТП на одном из блокпостов в Киеве, в котором погиб военнослужащий. В ведомстве подтвердили информацию СМИ, что за рулем автомобиля во время наезда на пешехода был глава одного из райсудов Киевской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГБР, от полученных травм боец Нацгвардии скончался на месте происшествия.

Что касается водителя, то он уже задержан. В ГБР подтвердили, что судья отказался от проведения теста на состояние опьянения.

"Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)", — отмечают в ведомстве.

По данной статье виновнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Источники "Украинской правды" в полиции подтвердили, что за рулем автомобиля в момент аварии был глава Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр. Они же сообщили, что он находился в нетрезвом состоянии. По данным собеседников издания, погибшему было 23 года.

В то же время в Киевской городской прокуратуре сообщили, что задержанного хотят взять под стражу.

"Так, правоохранители готовят документы для сообщения виновнику аварии о подозрении. Также прокуратура готовит обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей", — отмечают там.

По данным следствия, авария случилась в четверг, 25 мая, в 23:55. Водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Подробнее -

Ранее "Телеграф" писал о скандале вокруг ДТП с участием депутата Киевсовета Ярины Арьевой, которая является дочкой нардепа Владимира Арьева. 22 ноября прошлого года она насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.