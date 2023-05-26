П’яна смертельна ДТП із суддею у Києві: з’явилися нові подробиці та реакція силовиків (фото, оновлено)

З’явилися подробиці нічної смертельної аварії у Києві

Слідчі ДБР розпочали розслідування обставин смертельної ДТП на одному з блокпостів у Києві, в якому загинув військовослужбовець. У відомстві підтвердили інформацію ЗМІ, що за кермом автомобіля під час наїзду на пішохода був голова одного із райсудів Київської області.

Як йдеться у повідомленні прес-служби ДБР, від отриманих травм боєць Нацгвардії помер на місці події.

Щодо водія, то його вже затримано. У ДБР підтвердили, що суддя відмовився від проведення тесту на стан сп’яніння.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", — зазначають у відомстві..

За цією статтею винуватцю може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Джерела "Української правди" в поліції підтвердили, що за кермом автомобіля на момент аварії був голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Вони ж повідомили, що він був у нетверезому стані. За даними співрозмовників видання, загиблому було 23 роки.

Натомість у Київській міській прокуратурі повідомили, що затриманого хочуть взяти під варту.

"Так, правоохоронці готують документи для повідомлення винуватцю аварії про підозру. Також прокуратура готує звернення до Вищої ради правосуддя з поданням про надання згоди на затримання судді та утримання її під вартою", — зазначають там.

Раніше "Телеграф" писав про скандал навколо ДТП за участю депутата Київради Ярини Ар’євої, яка є донькою нардепа Володимира Ар’єва. 22 листопада минулого року вона на смерть збила жінку на пішохідному переході.