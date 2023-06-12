Дитина з України загинула у Польщі в ДТП: водій був п’яний

У Польщі внаслідок ДТП загинув українець

У Польщі сталася ДТП за участю громадянина України. На дорозі у Шамотульському повіті Великопольського воєводства п’яний водій скоїв наїзд на 14-річного нашого співвітчизника, який пересувався на узбіччі велосипедом. На жаль, підліток помер у лікарні.

Про це пише видання InPoland із посиланням на прес-секретаря польського міста Шамотул Сандру Чуду.

За інформацією місцевої поліції, водій Seicento намагався пригальмувати, коли побачив на узбіччі двох велосипедистів, і в цей момент у нього ззаду влетів Passat. Внаслідок зіткнення Seicento відкинуло на зустрічну смугу, а водій Passat скоїв наїзд на велосипедистів.

Внаслідок ДТП різні травми отримали п’ятеро людей. Серед них був і 14-річний підліток з України, який помер у лікарні.

Пізніше в поліції встановили, що винуватцем аварії був водій автомобіля Passat, який на момент ДТП був у нетверезому стані. У його організмі виявили 1,6 проміле алкоголю. Наразі чоловіка затримано.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у місті Бидгощ взимку сталася страшна трагедія із родиною українських біженців. У квартирі виявили тіла двох українців.