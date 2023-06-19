Не добігли 5 метрів до укриття: на Сумщині від обстрілу росіян загинули батько-поліцейський з малолітнім сином

Батько загинув на місці, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках

Внаслідок обстрілу Сумщини ненависним російським ворогом у неділю, 18 червня, загинули двоє цивільних осіб – старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його 4-річний син.

Про це повідомили у поліції області.

"Оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції старший лейтенант поліції Роман Бабенко загинув разом зі своїм сином внаслідок чергової атаки військових рф. Йому було 38-років, а дитині лише 4. Ворог серед білого дня нещадно обстріляв з артилерії центральну частину м. Білопілля. Отримані травми виявились несумісними з життям правоохоронця та його дитини", — говориться у повідомленні.

Міський голова Білопілля Юрій Зарко розповів Суспільному, як сталася трагічна подія.

"Якраз проходили батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках", — сказав він.

За словами міського голови, це сталося близько 16:20. Також Зарко додав, що були потужні вибухи у центрі міста.

"Важко знайти слова, які б змогли б зменшити душевний біль від втрати. Керівництво та особовий склад поліції Сумщини поділяють горе сімʼї, рідних та близьких. Сумуємо разом з вами, ця втрата непоправна для усіх нас. Памʼятаємо та не пробачимо!" – говориться у повідомленні Відділу комунікації поліції Сумської області.

Раніше повідомлялося про черговий теракт російських нацистів: їхня протитанкова керована ракета влучила в автомобіль, в якому їхали цивільні українці. Загинуло подружжя.