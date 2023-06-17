Ракета потрапила в авто: окупанти вбили волонтерів у Харківській області (оновлено)

В ОВА заявили, що росіяни здійснили черговий акт терору проти мирних громадян

Харків і область регулярно зазнають обстрілів з боку російських солдатів. У суботу, 17 червня, окупанти обстріляли с. Гур’єв Козачок у Богодухівському районі, вбивши, за попередньою інформацією, чотири мирні громадяни. Проте пізніше стало відомо, що в авто було лише два пасажири.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, всі деталі події встановлюються.

Легковий автомобіль із цивільними людьми їхав у бік села Гур’єв Козачок. У цей момент в авто влучила протитанкова керована ракета. За уточненими даними, у момент влучення з ПТРК "Корнет" загинули два волонтери, жителі смт Золочів. Чоловікові було 52 роки, а жінці – 53, повідомив голова ОВА.

Синєгубов опублікував фото спаленого автомобіля. Транспортний засіб після влучення ракети спалахнув і згорів практично вщент.

"Це черговий терор росіян проти мирного населення", — заявив Олег Синєгубов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що внаслідок обстрілу Житомирської області загинула одна людина, а також є постраждалі. Крім того, окупанти зруйнували десяток будинків у житловому секторі.