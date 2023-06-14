Росіяни вдарили по Одесі "Калібрами": є загиблі та поранені (фото наслідків)

Росіяни обстріляли місто близько 2:30

У ніч проти 14 червня російська армія вдарила по Одесі ракетами "Калібр", здійснивши пуски з акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, Силами протиповітряної оборони збито дві ракети, проте є і попадання.

Про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

"На жаль, внаслідок ракетної атаки зафіксовано загоряння в районі одного з бізнес-центрів та потрапляння до складського приміщення торгової мережі", — сказано в повідомленні.

На місці працюють усі відповідні служби, масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У мережі публікують фото із місця удару.

Під удар потрапив бізнес-центр

Руйнування на місці удару

Зруйновано верхні поверхи будівлі

Як повідомили в ОК "Південь", за уточненими даними, ворог направив на Одесу чотири ракети "Калібр".

"В результаті повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста. Попередньо, 6 осіб отримали поранення", — йдеться в повідомленні.

Одна з ракет влучила у склад однієї із торгових мереж. Спалахнула пожежа на площі 400 квадратних метрів, руйнування зазнала площа в 1000 квадратних метрів.

Постраждала будівля

Під удар потрапив й МакДональдз

Руйнування значні

На місті працюють рятувальники

Постраждалий склад

Потужним ударом зруйновано конструкції будівлі

Загинули троє співробітників складу, ще 7 отримали поранення. Розбір завалів продовжується, там можуть бути ще люди.

Як повідомляв "Телеграф", 13 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Було обстріляно кілька цивільних об’єктів, серед яких п’ятиповерховий будинок. Загинуло 11 людей, ще 28 зазнали поранень. 12 з них перебувають у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Нагадаємо, як розповів під час свого традиційного відеозвернення президент Володимир Зеленський, росіяни все ще мають можливість отримувати критичні компоненти, які використовуються для виробництва крилатих ракет. При цьому деякі з цих деталей походять із країн-союзників України.