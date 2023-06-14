Окупанти обстріляли Одесу: у місті пожежа

Росіяни продовжують ракетний терор

У ніч на 14 червня Одеса зазнала ракетного удару з боку російських окупантів, через що в місті виникла пожежа.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали та моніторингові групи, серію потужних вибухів було чути близько 2:30, а за попередньою інформацією, удар був завданий з моря ракетами "Калібр".

При цьому з’являлася інформація, що у бік області прямували три повітряні цілі.

Представники місцевої влади офіційних коментарів поки що не надавали, проте речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію.

Інформації про постраждалих та руйнування не надходило, хоча народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив інформацію про те, що після обстрілу в місті виникла пожежа.

О 2:54 на Одещині дали відбій повітряної тривоги.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 13 червня окупанти обстріляли Кривий Ріг та зруйнували житлову багатоповерхівку. Згідно з останніми даними, 11 мирних жителів через цю атаку загинули, ще десятки отримали поранення. Крім того, росіяни вдарили по Києву крилатими ракетами Х-101/555. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони.