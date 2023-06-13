Десятки поранених, люди лишаються під завалами: що відомо про удар по Кривому Рогу (фото)

У ніч на 13 червня росіяни атакували Кривий Ріг крилатими ракетами. Три з них було збито, однак є влучання у п’ятиповерхівку. Станом на 7:35 відомо, що загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники", — додав він.

Крім того, троє людей постраждали на приватному підприємстві, їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди, рятувальники шукають їх. Там також побито шість легкових машин.

В іншому місці міста внаслідок російської атаки зайнялася будівля та автомобіль. Травмовано чотири людини.

Постраждало також і автомобільне підприємство, зайнялася вантажна техніка. Пожежу вже ліквідували. Зруйнована господарська споруда.

Також пошкодження є у рятувальному підрозділі.

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