Россияне ударили по Одессе "Калибрами": что известно о последствиях ночной атаки (фото)

Россияне обстреляли город около 2:30

В ночь на 14 июня российская армия ударила по Одессе ракетами "Калибр", совершив пуски из акватории Черного моря. По предварительной информации, Силами противовоздушной обороны, сбиты две ракеты, однако есть и попадание.

Об этом сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

"К сожалению, в результате ракетной атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети", — сказано в сообщении.

На месте работают все соответствующие службы, масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

В сети публикуют фото с места удара.

Под удар попал бизнес-центр

Разрушения на месте удара

Разрушены верхние этажи здания

Как сообщили в ОК "Південь", по уточненным данным враг направил на Одессу четыре ракеты "Калибр".

"В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения", — сказано в сообщении.

Одна из ракет попала в склад одной из торговых сетей. Вспыхнул пожар на площади 400 квадратных метров, разрушениям подверглась площадь в 1000 квадратных метров.

Погибли трое сотрудников склада, еще 7 получили ранения. Разбор завалов продолжается, там могут быть еще люди.

Как сообщал "Телеграф", 13 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Было обстреляно несколько гражданских объектов, среди которых пятиэтажный дом. Погибло 11 человек, еще получили 28 ранения. 12 из них находятся в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Напомним, как рассказал во время своего традиционного видеообращения президент Владимир Зеленский, у россиян все еще есть возможность получать критические компоненты, которые используются для производства крылатых ракет. При этом некоторые из этих деталей происходят из стран-союзников Украины.