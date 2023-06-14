У россии еще есть возможность получать компоненты к ракетам: что показал удар по Кривому Рогу

Список производителей был передан союзникам

В ракетах, которыми оккупанты в ночь на 13 июня ударили по Кривому Рогу, имелись компоненты, произведенные в других странах.

Как рассказал во время своего традиционного видеообращения президент Владимир Зеленский, у россиян все еще есть возможность получать критические компоненты, которые используются для производства крылатых ракет. При этом некоторые из этих деталей происходят из стран-союзников Украины.

"Если взять, к примеру, одну из ракет, которые ударили сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней — в основном электроника — произведены в других странах", — сказал Зеленский.

По его словам, представители Украины 13 июня провели встречу с дипломатами этих стран и передали им список компаний, которые поставили россии компоненты для ракет.

Глава государства добавил, что партнеры имеют представление о том, как россия пытается обмануть мир, а потому в Киеве ждут выводов и быстрых действий для остановки ракетного террора.

Как сообщалось ранее, Зеленский отреагировал на ночной ракетный удар по Кривому Рогу. Он назвал россиян террористами и убийцами, ведущими войну против жилых домов, обычных городов и людей.