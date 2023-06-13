Россияне ударили по Кривому Рогу, есть "прилет" в многоэтажку: первые подробности (фото и видео)

В общей сложности от российских снарядов пострадало несколько объектов инфраструктуры по городу

Утро вторника, 13 июня, оказалось для жителей Кривого Рога достаточно непростым — в результате ночных ракетных обстрелов в городе зафиксированы попадания в несколько объектов. Наиболее тяжелая ситуация — в одной из жилых пятиэтажек, где сразу же вспыхнул пожар.

Детали сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале, фотографиями и видео с места чрезвычайного происшествия делятся местные паблики и СМИ.

По словам Вилкула, в Кривом Роге произошло несколько прилетов в "совершенно мирные объекты", причем в разных районах. Один из снарядов россиян прилетел прямо в многоквартирный дом.

"Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров", — утверждает чиновник.

По предварительным данным, немало пострадавших, среди них люди в тяжелейшем состоянии. Также ожидается, что под завалами дома остаются его жители. Полную информацию обещают предоставить после окончательной ликвидации последствий попадания.

Как утверждают очевидцы, в домах рядом с пострадавшей многоэтажкой из-за взрывной волны также вынесло окна, люди напуганы, по городу хорошо слышны как звуки взрывов, так и последующие сирены машин экстренных служб.

Факт "прилета" подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его данным, кроме раненых есть и погибшие. Проводятся спасательные работы, впоследствии будет уточнено по количеству жертв.

Напомним, что "Телеграф" ранее предупреждал, что обстрелов может прирастить, ведь россияне стянули к границе новый тип вооружения — зенитно-ракетные комплексы "Бал". Однако ночная тревога объявлялась из-за запусков крылатых ракет из акватории Каспийского моря.