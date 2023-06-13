"Никогда не будет прощения террористам": Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу (видео)

В результате атаки погибли по меньшей мере три человека

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной ракетный удар по Кривому Рогу. Он назвал россиян террористами и убийцами, ведущими войну против жилых домов, обычных городов и людей. Напомним, что Кривой Рог является родным городом главы государства.

Реакция политика появилась в его официальном Telegram-канале. Также Зеленский подтвердил информацию о погибших и раненых в результате атаки.

"Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем потерявшим родных! Никогда не будет прощения террористам", — заявил Зеленский.

Также он пообещал, что за каждую выпущенную в Украине ракету россиян обязательно привлекут к ответственности. Кроме этого, президент показал последствия российского террористического удара по видео — на записи видно, как люди пытаются ликвидировать пожар, вспыхнувший из-за попадания снаряда.

Добавим, что по данным руководителя штаба обороны Кривого Рога Александра Вилкула, из-за атаки россиян в городе погибли три человека, еще 25 получили ранения. Вероятно, семь человек остаются под завалами.

Кроме Кривого Рога этой ночью под прицелом были также Киев и Харьков. В Харьковскую область запускали "шахеды", к сожалению, есть несколько попаданий в объекты промышленной инфраструктуры.

Утром по Украине также объявлялась воздушная тревога из-за повторной волны запуска ракет.